Özdemir: 'Artçılar bir yıl sürebilir'

İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi İnşaat Yüksek Mühendisi Sıtkı Alper Özdemir, yaşanan büyük depremin ardından artçıların bir yıl sürebileceğini belirtti.

İnşaat Yüksek Mühendisi Sıtkı Alper Özdemir, deprem sonrası bölgedeki son durumu değerlendirdi. Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Özdemir, "Kayıplarımız var. milletimize de başsağlığı diliyorum. Acı bir deprem faciası neticesinde bugünleri yaşıyoruz. Deprem etkisi anlamında da öncelikle şunu söylemek lazım; Kahramanmaraş merkezde olmasına rağmen depremin patlama noktasının Hatay olduğu görülüyor. Dolayısıyla etki düzeyi olarak şöyle bir örnekle aslında açıklamak daha güzel olur. 99'da yaşadığımız Marmara depremi 6.9 büyüklüğündeydi, 16 kilometre derinlikteydi. Bizim yaşadığımız 7 kilometre derinlikteydi. Marmara depremi 45 saniye gibi bir süredeydi. Biz ise yaklaşık 1 dakika 50 saniyelik bir deprem yaşadık. Dolayısıyla hesaplara bakıldığında 7.7'nin çok çok üzerinde bir etki var. ve bunun patlama noktası Hatay görülüyor. Binalarımızda çok büyük tahribatlar, yıkıntılar var. Ayakta kalan binalarımızın da yıkılma riski çok büyük. Biraz sakin olmakta fayda var. Binalarımızdan uzak durmamız gerekiyor. Mümkün olduğunca dışarıda araçlarımızda güvenli bölgede, çadır ya da konteynırlarda, tabii ki ihtiyaç durumlarında da en azından tek katlı binaları tercih etmeleri önemli" dedi.

Artçı sarsıntıların ne kadar süreceğiyle ilgili ise Özdemir, "Fay hattında ciddi bir kırılma var ve etki alanı olarak çok çok büyük. Bu yüzden de ciddi bir süre, yani nereden baksanız bir yılın üzerinde bir süre artçılar yaşanabilir" ifadelerini kullandı. Artçı şokların küçük büyüklükteki depremlere dayanamayacak durumdaki binaları yıkabileceğini kaydeden Özdemir, "Ağır hasarlı binalarımızın her artçı şokta yıkıldığını tekrar tekrar görebiliriz" diye konuştu.

Sıtkı Alper Özdemir, "Özellikle sosyal medya üzerinden bir takım sesli mesajlarla özellikle 'o onu dedi', 'şu büyüklükte olacak', 'bu zaman olacak' gibi bir takım şeyler var. Bu tür şeylerin halkı paniğe sürüklediğini düşünüyorum. Sakin olmakta yarar görüyorum" dedi. - HATAY