Ozan Arif, 7. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Türk milliyetçi camiasının sevilen ismi, "Ozan Arif" adıyla tanınan Arif Şirin, vefatının 7. yıl dönümünde Samsun'daki kabri başında dualarla yad edildi.

13 Şubat 2019'da hayatını kaybeden sanatçı Arif Şirin için ölümünün 7. yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Samsun Kıranköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen programa sanatçının ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Programda konuşan merhumun oğlu Mehmet Alp Şirin, babasını kaybetmenin acısını ilk günkü gibi hissettiğini belirterek, "Babamı kaybedeli 7 sene oldu. Babamı ne kadar özlediğimi bir evlat olarak herkes tahmin ediyordur. Babasını kahraman olarak gören, babasını yol gösteren bir kutup yıldızı olarak gören ve kaybeden her evlat benim hissettiklerimi bilir, tahmin eder. Her insanın acıyı yaşama şekli farklıdır. Ben acıyı kendi içimde yaşıyorum. Bunun yanı sıra hepimiz gibi ben de Ozan Arif'i kaybettim. Bir Türk milliyetçisi, Türk evladı, ülkücü hareketin bireyi olarak Başbuğ Alparslan Türkeş'in sözleriyle söylüyorum 'Onuncu Işığı' Ozan Arif'i kaybettim" dedi.

Anma programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından sona erdi. - SAMSUN