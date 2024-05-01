Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi 1 Mayıs'ı kutladı

Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi'nin katılımıyla 1 Mayıs kutlandı.

Merkez Yenişehir ilçesinde bir plazanın önünde toplayan sendika üyeleri adına basına metnini okuyan Hak-İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde 48 yıldır emeğin ve alın terinin hakkı için, hayat pahalılığı ve yoksullukla mücadele edilmesi için, vergide adaletin sağlanması için ve sendikal örgütlülüğün artması için meydanlarda olduklarını söyledi.

76 yıldır Siyonist İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı katliamları, işgalleri, zulümleri tüm dünyaya haykırmak ve yaşanan zulümler sona ersin diye uluslararası topluma çağrıda bulunmak üzere alanlarda olduklarını belirten Din, "HAK-İŞ olarak, Siyonist İsrail'in ve katil Netenyahu'nun Uluslararası hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Soykırıma karşı sessiz kalan Avrupa Birliği, ABD ve onun kuklalarını nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz" dedi.

Basın açıklamasına Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Memur-sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Hizmet-İş Şube Başkanı Ercan Kahraman, Öz Güven-Sen İl Temsilcisi Hidayet Meşe ve sendika heyetleri katıldı. - DİYARBAKIR