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Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

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Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay, Erzincan Havaalanı Kavşağı'nda gerçekleşti.

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

ERZİNCAN - Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Erzincan Havaalanı Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 ABT 123 plakalı otomobil ile 24 ABD 221 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yere çakılarak ağır yaralandı.

Yaralı vatandaş kaza mahalline sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KÜÇÜKKAYA - Yerel
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