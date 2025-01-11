Otomobil Traktöre Arkadan Çarptı: 2 Yaralı
Tokat-Sivas karayolunda meydana gelen kazada, otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu iki sürücü yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı
TOKAT - Tokat- Sivas karayolunda otomobilin traktöre çarpması sonucu iki sürücü yaralandı.
Kaza, Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel Beldesi Yatmış köyünde meydana geldi. İddiaya göre H. Ö. yönetimindeki 52 ABD 763 plakalı Fiat marka otomobil, aynı istikamette ilerleyen A. A. idaresindeki 60 DA 049 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil ve traktör sürücüleri yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURHANETTİN ERDEN - Yerel