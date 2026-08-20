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İnegöl'de feci kaza: 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

İnegöl'de feci kaza: 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza Yunusemre Mahallesi Yunusemre Caddesi üzerinde meydana geldi. Zeynep K.(20) yönetimindeki 16 AFT 099 plakalı otomobil ile 9 yaşındaki Taha K. Yönetimindeki Bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuk ağır yaralandı. Kaza yerine sevk edilen Ambulansla yaralı çocuk İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde beyin kanaması bulunan çocuk Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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