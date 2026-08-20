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Batrakov daha sahaya adım atmadan Galatasaray tarihine geçti

Batrakov daha sahaya adım atmadan Galatasaray tarihine geçti Haber Videosunu İzle
Batrakov daha sahaya adım atmadan Galatasaray tarihine geçti
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Galatasaray'ın yeni transferi Aleksei Batrakov, sarı-kırmızılı formayla henüz sahaya çıkmadan kulüp tarihine geçti. 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın 121 yıllık tarihindeki ilk Rus futbolcu oldu. Transfer işlemlerini tamamlamak için yola çıkan Batrakov'u taşıyan uçak ise İstanbul'a indi.

  • Aleksei Batrakov, Galatasaray tarihinde sarı-kırmızılı kadroya katılan ilk Rus oyuncu oldu.
  • Galatasaray, Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova'ya 29 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
  • Batrakov, Galatasaray'dan yıllık 3,5 milyon euro kazanacak ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Galatasaray'ın transferi için resmi görüşmelere başladığını duyurduğu Aleksei Batrakov, İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki Rus futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Batrakov'un sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından transfer sürecindeki işlemlerini tamamlaması bekleniyor.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Batrakov, sarı-kırmızılı formayla henüz bir karşılaşmaya çıkmadan Galatasaray tarihinde bir ilke imza attı. Rus futbolcu, 121 yıllık Galatasaray tarihinde sarı-kırmızılı kadroya katılan ilk Rus oyuncu oldu. Böylece 21 yaşındaki 10 numara, Galatasaray kariyerinin başlangıcında kulüp tarihine adını yazdırdı.

29 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova'ya 29 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. 21 yaşındaki futbolcunun ise Galatasaray'dan yıllık 3,5 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

İstanbul'a gelen Batrakov'un transfer sürecindeki sıradaki adımı sağlık kontrolleri olacak. Genç futbolcunun kontrollerin ardından gerekli işlemleri tamamlayarak kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDi:

Kaç tane fabrika kaç tane okul kaç tane hastane yapılırdi futbolla uyutulan bir millet iflah olmaz size hikaye gibi gelebilir ama gerçek bu

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