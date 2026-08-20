Haberler

"Türkiye’yi satın alırım" deyip uçakta olay çıkaran iş insanı Abdülkadir Özcan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

'Türkiye’yi satın alırım' deyip uçakta olay çıkaran iş insanı Abdülkadir Özcan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı Haber Videosunu İzle
'Türkiye’yi satın alırım' deyip uçakta olay çıkaran iş insanı Abdülkadir Özcan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturmasında Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu dosyaya girdi. İncelemeye alınan 11 şüpheliden 9’unun uyuşturucu testleri pozitif çıktı. Gözaltına alınanlar arasında iş insanı Abdulkadir Özcan da bulunuyor. Özcan'ın da uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

  • Ankara'da beş eğlence mekânına yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 26 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 18 şüpheli gözaltına alındı.
  • Adli Tıp Kurumu raporuna göre incelenen 11 şüpheliden 9'unun uyuşturucu testi pozitif çıktı; 8'inde kokain veya metaboliti, 1'inde THC metaboliti saptandı.
  • İş insanı Abdulkadir Özcan'ın kan ve idrar örneğinde esrar etkin maddesi THC-COOH tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturmasında Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu dosyaya girdi. İncelemeye alınan 11 şüpheliden 9’unun uyuşturucu testleri pozitif çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında Ankara’da beş eğlence mekânına operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 18 şüpheli gözaltına alındı.

"BEN MİLYARLIK ADAMIM, TÜRKİYE'Yİ SATIN ALIRIM"

Şüpheliler arasında AKO Grup ve PETLAS ile geçmişte yöneticilik ilişkisi bulunan iş insanı Abdulkadir Özcan da yer aldı. Özcan daha önce THY'nin Dubai seferinde "Ben milyar dolarlık adamım,  Türkiye'yi satın alırım" diyerek uçağı birbirine katmış bu olaydan sonra PETLAS'tan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Abdulkadir Özcan, uçakta olay çıkardı

9 ŞÜPHELİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından şüphelilerden alınan örnekler ile yapılan uyuşturucu testleri sonuçlandı. Dosyaya giren raporda, şüphelilerden 9'unun uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

ATK raporunda yer alan verilere göre, teste tabi tutulan kişilerden 8’inde kokain veya kokain metaboliti, 1’inde ise esrarın etkin maddesi olan THC metaboliti saptandı. 

Raporda testleri pozitif çıkan isimler ve tespit edilen maddeler şöyle sıralandı:

  • Abdulkadir Özcan: Kan ve idrar örneğinde esrar etkin maddesi (THC-COOH) tespit edildi.
  • B.A.: İdrar örneğinde kokain metabolitleri belirlendi.
  • D.Ç.: Saç örneğinde kokain ve metabolitine rastlandı.
  • E.D.: Saç örneğinde kokain ve metaboliti saptandı.
  • E.Ç.: İdrar örneğinde kokain metabolitleri bulundu.
  • F.A.: Saç örneğinde kokain ve metaboliti tespit edildi.
  • M.E.A.: Kan ve idrar örneğinde kokain ve kokain metabolitleri saptandı.
  • S.G.: Kan ve idrar örneğinde kokain ile kokain metabolitleri belirlendi.
  • S.K.: Saç örneğinde kokain ve metabolitine rastlandı.

Soruşturmayı yürüten adli makamların, dosyaya giren ATK raporunu diğer delillerle birlikte değerlendirerek adli süreçleri sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları

İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı

Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pervin Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak

Gündemi değiştirecek çıkış! Öcalan'a çok tartışılacak yeni görev
Batrakov daha sahaya adım atmadan Galatasaray tarihine geçti

121 yıllık Galatasaray tarihinde onun gibisi yok
İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı

Eleştirilerin hedefindeki ikilinin aldığı para ortaya çıktı

Ceyda'nın ölümünde kahreden ayrıntı! Kazadan sadece 2 dakika önce...

Ceyda'nın ölümünde kahreden ayrıntı! Sadece 2 dakika önce...
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori

Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe yıllar sonra favori
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada

Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu anlar kamerada
Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün! Altından daha kolay satılıyor

Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün! Altından daha kolay satılıyor