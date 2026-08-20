'Türkiye’yi satın alırım' deyip uçakta olay çıkaran iş insanı Abdülkadir Özcan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturmasında Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu dosyaya girdi. İncelemeye alınan 11 şüpheliden 9’unun uyuşturucu testleri pozitif çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında Ankara’da beş eğlence mekânına operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 18 şüpheli gözaltına alındı.

"BEN MİLYARLIK ADAMIM, TÜRKİYE'Yİ SATIN ALIRIM"

Şüpheliler arasında AKO Grup ve PETLAS ile geçmişte yöneticilik ilişkisi bulunan iş insanı Abdulkadir Özcan da yer aldı. Özcan daha önce THY'nin Dubai seferinde "Ben milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım" diyerek uçağı birbirine katmış bu olaydan sonra PETLAS'tan ayrılmak zorunda kalmıştı.

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9 ŞÜPHELİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından şüphelilerden alınan örnekler ile yapılan uyuşturucu testleri sonuçlandı. Dosyaya giren raporda, şüphelilerden 9'unun uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

ATK raporunda yer alan verilere göre, teste tabi tutulan kişilerden 8’inde kokain veya kokain metaboliti, 1’inde ise esrarın etkin maddesi olan THC metaboliti saptandı.

Raporda testleri pozitif çıkan isimler ve tespit edilen maddeler şöyle sıralandı:

Abdulkadir Özcan: Kan ve idrar örneğinde esrar etkin maddesi (THC-COOH) tespit edildi.

B.A.: İdrar örneğinde kokain metabolitleri belirlendi.

D.Ç.: Saç örneğinde kokain ve metabolitine rastlandı.

E.D.: Saç örneğinde kokain ve metaboliti saptandı.

E.Ç.: İdrar örneğinde kokain metabolitleri bulundu.

F.A.: Saç örneğinde kokain ve metaboliti tespit edildi.

M.E.A.: Kan ve idrar örneğinde kokain ve kokain metabolitleri saptandı.

S.G.: Kan ve idrar örneğinde kokain ile kokain metabolitleri belirlendi.

S.K.: Saç örneğinde kokain ve metabolitine rastlandı.

Soruşturmayı yürüten adli makamların, dosyaya giren ATK raporunu diğer delillerle birlikte değerlendirerek adli süreçleri sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com