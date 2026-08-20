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15 yaşındaki üvey oğlundan kan donduran infaz

15 yaşındaki üvey oğlundan kan donduran infaz
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Sakarya'da annesinin evliliğini kabullenemeyen 15 yaşındaki A.Y.F., üvey babası Aziz Dönmez'i (45) silahla boynundan vurarak öldürdü. Yaklaşık 20 gün önce evlenen Dönmez, hastanede hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey babasını vuran 15 yaşındaki çocuğun, annesinin evlenmesini kabullenemediği gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi Uludağ Sokak üzerinde bulunan bir binanın teras katındaki yatak odasında meydana gelen olayda, A.Y.F. (15), yaklaşık 20 gün önce annesiyle evlenen Aziz Dönmez'i (45) silahla boynundan vurdu. Ağır yaralanan Dönmez için durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Dönmez, kaldırıldığı Özel Adatıp Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 15 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, annesinin Aziz Dönmez ile evlenmesini kabullenemediği gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

20 gün önce dünya evine girmişti

15 yaşındaki üvey oğlu tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden Aziz Dönmez'in, 31 Temmuz tarihinde düzenlenen düğünle dünya evine girdiği öğrenildi. Dönmez'den geriye ise düğününde yakınlarıyla birlikte çekilen görüntüler kaldı. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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