Haberler

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İlk haftada Fenerbahçe ve Galatasaray puan kaybederken, dört büyükler arasında kazanan tek takım Beşiktaş oldu. Güncellenen oranlarda Fenerbahçe 2.04 ile şampiyonluğun favorisi olarak gösterilirken, Galatasaray 2.13 ile ikinci sırada yer aldı.

  • Süper Lig'in ilk haftasında dört büyüklerden yalnızca Beşiktaş, Eyüpspor'u 1-0 yenerek galibiyetle başladı; Galatasaray Çorum FK ile 2-2, Trabzonspor Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı, Fenerbahçe ise Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.
  • Güncellenen şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe 2.04 ile favori konumda; Galatasaray 2.13 ile ikinci, Trabzonspor 8.60 ile üçüncü sırada yer aldı.
  • Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 11.00'den 10.00'a, Başakşehir'in 70.00'den 50.00'ye gerilerken Göztepe'nin oranı 100.00'den 150.00'ye yükseldi.

Süper Lig'de yeni sezon dört büyüklerin aldığı sonuçlarla dikkat çekici bir başlangıca sahne oldu.  Galatasaray, sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak sezona 1 puanla başladı. Fenerbahçe ise Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 mağlup oldu.  Trabzonspor da deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak haftayı tek puanla tamamladı.

DÖRT BÜYÜKLER ARASINDA SADECE BEŞİKTAŞ KAZANDI

İlk haftada dört büyükler arasında 3 puanı alan tek takım Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ

İlk haftanın tamamlanmasının ardından Süper Lig'deki şampiyonluk oranları da yeniden belirlendi. Fenerbahçe'nin daha önce 2.03 olan oranı 2.04'e yükselmesine rağmen sarı-lacivertliler favori konumuna geldi.  Galatasaray'ın 2.03 olan şampiyonluk oranı ise 2.13'e yükseldi. Sarı-kırmızılılar, güncellenen oranlarda Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN ORANLARI DÜŞTÜ

Trabzonspor'un daha önce 9.20 olan şampiyonluk oranı 8.60'a geriledi. Bordo-mavililer böylece sıralamada üçüncü basamakta yer aldı. İlk haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş'ın oranı ise 11.00'den 10.00'a düştü. Başakşehir'in oranı 70.00'den 50.00'ye gerilerken, Göztepe'nin şampiyonluk oranı 100.00'den 150.00'ye yükseldi.

ŞAMPİYONLUK ORANLARINDA SON DURUM

  • 1- Fenerbahçe: 2.04 (Önceki oran: 2.03)
  • 2- Galatasaray: 2.13 (Önceki oran: 2.03)
  • 3- Trabzonspor: 8.60 (Önceki oran: 9.20)
  • 4- Beşiktaş: 10.00 (Önceki oran: 11.00)
  • 5- Başakşehir: 50.00 (Önceki oran: 70.00)
  • 6- Göztepe: 150.00 (Önceki oran: 100.00)
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları

İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı

Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pervin Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak

Gündemi değiştirecek çıkış! Öcalan'a çok tartışılacak yeni görev
Batrakov daha sahaya adım atmadan Galatasaray tarihine geçti

121 yıllık Galatasaray tarihinde onun gibisi yok
İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı

Eleştirilerin hedefindeki ikilinin aldığı para ortaya çıktı

'Türkiye’yi satın alırım' deyip uçakta olay çıkaran iş insanı Abdülkadir Özcan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Operasyonda gözaltına alınan iş insanının test sonucu belli oldu
Ceyda'nın ölümünde kahreden ayrıntı! Kazadan sadece 2 dakika önce...

Ceyda'nın ölümünde kahreden ayrıntı! Sadece 2 dakika önce...
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada

Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu anlar kamerada
Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün! Altından daha kolay satılıyor

Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün! Altından daha kolay satılıyor