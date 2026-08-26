Otizmli Berkay'ın hafızası herkesi şaşırtıyor

Ankara'da yaşayan doğuştan otizmli ve zihinsel engelli olan Berkay Güler, tüm EGO otobüslerinin kodlarını ezberleyerek güçlü hafızasıyla çevresindekileri şaşırtıyor.

Ankara'da yaşayan doğuştan otizmli ve zihinsel engelli ikiz kardeşler Berkay ve Burak Güler, güçlü hafızalarıyla dikkat çekiyor. Berkay'ın Ankara'daki EGO otobüslerinin kodlarını ezbere bilmesi ve kardeşi Burak'ın ise telefonda kayıtlı yaklaşık 2 bin numarayı yeni telefonuna hafızasından kaydetmesi, çevresindekileri şaşırtıyor. Ailesi ve çevresindeki esnaf, ikiz kardeşlerin dikkat çeken hafızasının değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

"Çocuklarımın hafızaları çok kuvvetli"

İkiz çocuklarının doğuştan otizmli ve zihinsel engelli olduğunu aktaran Özlem Güler, "Berkay ile Burak doğuştan zihinsel engelliler. Çocuklarıma gereken bakımı ve eğitimi verdim. Liseyi bitirdiler, memurluk sınavı gibi yerlere başvurularımızı yaptık fakat bir iş bulamadık. Çocuklarımın hafızaları çok kuvvetli. Berkay ezbere bütün otobüs hatlarını biliyor. Bunun dışında kardeşi Burak, telefonunu bozmuştu. Telefonunda 2 bin kayıtlı kişi vardı ve 2 bin kişiyi yeni telefonuna hafızasından tekrar kaydetti. Çok kuvvetli hafızaları var. Çocuklarımın değerlendirilmesi gereken özellikleri var" dedi.

"Ankara'daki bütün otobüs kodlarını ezbere biliyor"

Orhan Demir, Berkay'ın Ankara'daki bütün EGO otobüs kodlarını ezbere bildiğini belirterek, "Berkay özel bir kardeşimiz. Bir gün yine burada otururken yanımızda çalışan olan Sefa, Berkay'ın bütün otobüs kodlarını ezbere bildiğini söyledi. Ben de inanmadım, videoya alıp sordum. Doğma büyüme İncirli'li olduğum için ilk olarak İncirli'den başladım ve gerçekten bildiğini anladım. Sonrasında Gölbaşı, Etlik, Esertepe, Akyurt dedim hepsini bildi. Takipçilerime sormak adına Berkay'ın videosunu paylaştım. Sonrasında internete baktığımda gerçekten Berkay'ın bir kitlesi varmış. Sürekli otobüslerde dolaşıyormuş ve Ankara'daki bütün otobüs kodlarını ezbere biliyor" şeklinde konuştu.

"Zekasının boşa gitmesi de bizi üzer"

Berkay'ın zekasının farklı alanlarda değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Demir, "Berkay bir şeyi kafaya taktığı zaman ezberliyor. Bu özelliğinin değerlendirilmesi için birileri yardımcı olabilirse ne mutlu bize. Biz elimizden geldiğince zaten yanında olmaya çalışıyoruz ama bu zekasının boşa gitmesi de bizi üzer. Çok zeki bir kardeşimiz, daha nice gizli saklı cevherleri vardır" diye konuştu.

"Hafızaları gerçekten muhteşem"

İsa Atcı, Berkay'ın insanlar tarafından çok sevildiğini ve oldukça cana yakın olduğunu vurgulayarak, "İkisinin de hafızaları çok kuvvetli. Kardeşi Burak telefon düşkün, telefonla oynamayı çok seviyor. Burak, telefonda kayıtlı olan bütün numaraları hiçbir yere not etmeden hafızasından yeni aldığı telefona kaydetti. Hafızaları gerçekten muhteşem. Birilerinin görüp değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Berkay insanları çok seviyor, tokalaşmayı çok istiyor, çok cana yakındır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı