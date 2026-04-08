Otizm farkındalığı için jandarmayı ziyaret ettiler

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Şehit Öğretmen Etem Yaşar İlkokulu öğrencileri, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Okul yönetimi, öğretmenler ve ailelerin katılımıyla gerçekleşen ziyarette öğrenciler, jandarma personeli ile bir araya gelerek kurumun görevleri hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında öğrencilere jandarmanın çalışmaları, kullandığı ekipmanlar ve güvenlik hizmetleri hakkında tanıtıcı bilgiler verildi.

Etkinlik kapsamında öğrencilerle yakından ilgilenen jandarma personeli, çocukların sorularını da yanıtladı. Öğrenciler için hem öğretici hem de keyifli anlara sahne olan ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Jandarma ekipleri, farkındalık günü kapsamında kendilerini ziyaret eden öğrencilere teşekkür ederek, onları güzel hatıralarla uğurladı. - BURSA

