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ÖSYM, 2026 KPSS Lisans branş sıralamalarını Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıttı

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ÖSYM, 2026 KPSS Lisans adayları için branş bazında sıralamaların Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldığını bildirdi. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bu sıralamaları görüntüleyebilecek; hizmet bilgilendirme amaçlı olup yerleştirme işlemlerine etkisi bulunmuyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans için branş bazında sıralamaların açıklandığını bildirdi.

Ösym'den yapılan açıklamada, "2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2026-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir. Branş bazında sıralama hizmeti, adayların ilgili ekranda seçmiş oldukları puan türü ve eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasında başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren, yerleştirme işlemlerine etkisi olmayan, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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