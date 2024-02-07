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Osmanlı Ocakları, Fatih Erbakan Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

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Osmanlı Ocakları, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Adnan Oktar ve FETÖ ile bağlantısının olup olmadığı konusunda araştırma yapılması talebiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Osmanlı Ocakları, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Osmanlı Ocakları, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Adnan Oktar ve FETÖ ile bağlantısının olup olmadığı konusunda araştırma yapılması talebiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Osmanlı Ocakları Sözcüsü Ercan Selçukoğlu, Atatürk'ün arkasına saklanan bölücüleri ve Kürt halkının isminin arkasına saklanan bölücüleri net olarak bildiklerini söyleyerek, "Bugün de Fatih Erbakan ile alakalı kaygılarımızı dile getirerek toplumu uyarıyoruz. İsrail ile arası çok iyi olan Adnan Oktar'ı bu şahıs neden bu kadar savunmaktadır. Biz toplumun tüm kesiminin düşüncelerini ifade etmek için burada bulunuyoruz. Darbe olduktan sonra akılları başlarına gelenler gibi, yarın Türkiye'de milletin değeri haline gelmiş isimlerin ve dava anlayışının üzerinden siyaset yaparak milletimizi yeniden kandırmak, aldatmak isteyenlerin kirli ilişkilerinin gün yüzüne çıkması için bu eylemi gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Adnan Oktar ile Fatih Erbakan'ın acaba ne gibi bir ilişkisi vardır?"

Değerler üzerinden aldatıp siyaset yapanlara karşı dikkatli olmak gerektiğini her zaman haykırdıklarını ifade eden Selçukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu bugün bir kez daha haykırıyoruz. FETÖ ile mücadelede siyasi ayağın araştırılmasını her zaman istedik, milletimiz adına bunu dile getirdik ve yine dile getiriyor ve gerçekten anayasal düzeyde suç örgütlerinin Türk yargısı önünde hesap vermeleri gerektiğini, adalet adına, hukuk adına, vicdani bir sorumluk adına bunu bekliyoruz. Dinimizle alay edenleri övüp, daha sonra Milli Görüş yeleğine bürünüp değerli şahsiyetlerin ismi altında yaptıkları siyaset ile İsrail'in bir ilişkisi var mıdır."

Selçukoğlu, Kudüs'ün Osmanlı Ocakları'nın kırmızı çizgisi olduğunu da vurguladı. Adnan Oktar'ın İsrail'in ajanı olduğunun belli olduğunu savunan Selçukoğlu, "Adnan Oktar ile Fatih Erbakan'ın acaba ne gibi bir ilişkisi vardır? Neden Adnan Oktar'ı övmeye çalışmıştır? Bunun altında ne yatmaktadır? Yüce yargımız bu kirli ilişkiyi varsa gün yüzüne çıkaracaktır" diye konuştu.

"Medeniyetimize ve cumhuriyetimize sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur"

Osmanlı medeniyetinin hiç kimsenin tekeli altında olmadığını vurgulayan Selçukoğlu, "Cumhuriyet hepimizin ortak değeridir. Medeniyetimize ve cumhuriyetimize sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Medeniyetimizi istismar edecek, cumhuriyetimizi tehdit edecek tüm yapılarla mücadelemiz son damla akan kanımıza kadar devam edecektir. Tavrımız milletimizin tavrıdır" dedi.

Osmanlı Ocakları Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın zamanında Ayasofya'da namaz kıldığı için 6 gün gözaltında tutulduğunu söyleyen Selçukoğlu, şöyle devam etti:

"Liderimiz Kadir Canpolat, 2006'da Papa İstanbul'a gelip Ayasofya'da ayin yaparken sadece namaz kıldığı için 6 gün hücrelerde tutulmuş ve sözde Papa'ya suikastçı diye de hakkında söylemlerde bulunularak, siyasi itibarsızlığa maruz kalsa da bunu hiçbir zaman dile dahi getirmemiştir."

Selçukoğlu, siyaset için milli ve manevi değerlerin reklamını yapmak ve bu değerler üzerinden oy istemenin istismarcılık olduğunu söyleyerek, "İsrail'le ülkemiz böyle bir yol ayrımındayken FETÖ, PKK ve Adnan Oktar gibi suç örgütleriyle iltisaklı olduğu düşünülen kişiler bir partide yeniden baş gösterirse bu millet bunu asla kabul etmeyecektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Erbakan Adnan Oktar Osmanlı Terör Suç Hukuk Medya Yerel Politika Güncel Haberler

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