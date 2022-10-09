Osmaniye yerel haberleri: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sağlık ve Osmaniye Mahallelerindeki Altyapı Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Osmaniye gelişmesine göre Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Toroslar İlçesi’ne bağlı Sağlık ve Osmaniye Mahallelerini kapsayan bölgede sürdürülen içme suyu, kanalizasyon deplasesi ve yağmursuyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Kış aylarında sel ve taşkınların yaşandığı bölgede mahalleliler, MESKİ’nin tamamlayacağı altyapı çalışmasıyla daha konforlu bir çevreye sahip olacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Toroslar İlçesi'ne bağlı Sağlık ve Osmaniye Mahallelerini kapsayan bölgede sürdürülen içme suyu, kanalizasyon deplasesi ve yağmursuyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Kış aylarında sel ve taşkınların yaşandığı bölgede mahalleliler, MESKİ'nin tamamlayacağı altyapı çalışmasıyla daha konforlu bir çevreye sahip olacak.

Yağmursuyu hatları konusunda 2019 ve 2022 yılları arasında çok önemli işler yaptıklarını belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Göreve gelmemizin üzerinden 1 yıl geçmeden, 2020'nin başında sel ve taşkınlarla tanıştık. Can kaybını da mal kaybını da gördük. Bunun üzerine hemen tedbirler aldık. Bu konuda nerelere öncelik vermemiz gerektiğini tespit ettik. Tespitlerden sonra, merkezde Vatan Caddesi'ni yaptık. Her yıl su baskınlarının tehlike yarattığı Akkent, Batıkent bölgelerini, Karacailyas bölgesi ile Kızkalesi'ni bitirdik. Bunların dışında Silifke'de Gazi Mahallesi, Tarsus'ta Öğretmenler Mahallesi, Anamur'da sahil yolunda yağmur suyu çalışmalarını tamamladık" dedi.

"ÇALIŞMALARIN SONUNDA, ARTIK BU BÖLGEDE TAŞKIN SUYU TEHLİKESİ ORTADAN KALKACAK"

Ağustos ayında başladıkları ve yaklaşık 11 milyon lira maliyetli Sağlık ve Osmaniye Mahalleleri'ni kapsayan altyapı çalışması hakkında bilgi veren Seçer, "Şu anda merkezde sadece Sağlık ve Osmaniye Mahalleleri'nin projesi kaldı. Burada toplamda 4 bin 600 metrelik bir çalışma var. Bunun 2 bin 600 metresi yağmursuyu hattı, bin metresi içme suyu ve bin metresi de kanalizasyon. Burası eski bir mahalle ve yerin altından her şey geçiyor. Dolayısıyla da proje biraz dikkatli ilerliyor. Burada; kanalizasyon sistemi kaçak olarak yağmur suyuna bağlanmış. Kaçak su kullanımı da çok. Hepsini tespit ediyor ve düzeltiyoruz. Burada çalışmamızın beşte birlik kısmı bitti. Zor ilerlediğimiz bölgeler ve ana bağlantı olan yerlerdeki çalışmalar da kısa bir süre sonra sona erecek. 1. etap çalışmanın bittiği yerler; logarları ve ızgaraları hemen yerleştirilerek, asfaltı da dökülerek kışa problemsiz girecek. Osmaniye kısmını da başlatıp, yıl sonuna kadar orayı da bitirmeyi amaçladık. Burası yoğun bir yerleşim bölgesi ve vatandaşlarımızın sıkıntı çekmesini istemeyiz. Fakat, daha sonra rahat etmek için, inşaat aşamasında kısa bir süre onlardan anlayış bekliyoruz. Çalışmaların sonunda, artık bu bölgede taşkın suyu tehlikesi ortadan kalkacak" diye konuştu.

"ESKİ 3,5 YILDIR BU YATIRIMLARI KENDİ İMKANLARIYLA YAPIYOR"

Başkan Seçer, "Oradan devralınan bazı sorunlar vardı. Bütün bunları çözmeye çalışıyoruz. Altyapı demek para demek, çok büyük yatırımlar demek. MESKİ 3,5 yıldır bu yatırımları kendi imkanlarıyla yapıyor. Vatandaşın bize ödediği su paraları, işte bu yatırımlara gidiyor. Vatandaşlarım emin olsun ki, kullandıkları su en uygun bedelle faturalandırılmakta ve her kuruşu da yatırıma dönüşmektedir" dedi.

Başta İller Bankası olmak üzere kamunun imkanları ile milyarlarca dolarlık, euroluk fonların, belediyelere parti ayrımı yapılmadan eşit dağıtılması gerektiğini kaydeden Seçer, "Bunların birçoğu hibedir veya uzun vadeli finansman koşullarına ve ödeme şekillerine sahip kredilerdir. Biz bunlardan yararlanamıyoruz. Şu anda sadece, içme suyu şebekesi olarak Mezitli'de yapacağımız FRITT II kapsamındaki 17 milyon euroluk bir hibenin gerçekleştiğini söyleyebilirim. Bu da zaten, burada yaşayan mülteciler fonundan" diye konuştu.

"BİZ HALKIMIZA, MİLLETİMİZE LAYIK OLANI, EN GÜZEL ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

3,5 yıl içinde MESKİ'de mali disiplini sağladıklarını söyleyen Seçer, "Biz MESKİ'yi 3,5 yıl önce teslim aldığımızda, 1 milyar 250 milyon lira bütçesi ve bir o kadar da borcu vardı. Şu anda MESKİ'nin 4 milyar 750 milyon lira bütçesi ve yaklaşık 1,5 milyar lira da borcu var. MESKİ rahat durumda. Çünkü kayıp yok, kaçak yok, tedbir var, herkes işine bakıyor. Yatırımlar akılcı. Yapılan işleri denetliyoruz, düzgün yapılmasını sağlıyoruz. Çünkü, yerin altına para gömüyorsunuz. Yer altında ne olduğunu bilmiyorsun. Vatandaş ne bilsin bu borular kaliteli boru mu? 5 sene mi dayanacak, yoksa 50 sene mi? Maalesef daha önce yapılan sistem, 3 sene sonra çökmüş, arızalar başlamış. Bir de onlarla uğraşıyoruz. Biz halkımıza, milletimize layık olanı, en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi.