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Osmaniye'nin yöresel lezzetleri Ankara'da tanıtılacak

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Osmaniye'nin yöresel lezzetleri 19-22 Eylül tarihleri arasında Ankara'da tanıtılacak. Tanıtımda 80 bin paket Osmaniye'nin tescilli ürünü olan yer fıstığı dağıtılacak.

Osmaniye'nin yöresel lezzetleri 19-22 Eylül tarihleri arasında Ankara'da tanıtılacak. Tanıtımda 80 bin paket Osmaniye'nin tescilli ürünü olan yer fıstığı dağıtılacak.

Osmaniye'yi Tanıtma Derneği tarafından 19-22 Eylül tarihlerinde Ankara Atatürk Kültür Merkez'inde Osmaniye Tanıtım günleri düzenlenecek. Etkinlikte Osmaniye'nin yöresel lezzetleri; Zorkun Tava, Kadirli sucuğu, etli kömbe, kısır, fıstıklı kebap, Osmaniye simidi ve Kadirli turpu vatandaşların beğenisine sunulacak. Ayrıca Kızılay meydanında 80 bin paket Osmaniye'nin tescilli ürünü olan yer fıstığı dağıtılacak.

Etkinlik boyunca yalnızca yöresel ürünler değil, aynı zamanda çeşitli aktivitelerinde yer alacağını söyleyen Osmaniye'yi Tanıtma Derneği Başkanı Bahri Çolpan, " Osmaniye'nin meşhur yöresel ürünleri, Ankaralıların beğenisine sunacağız. Etkinlik alanında Osmaniye fıstığı ve Osmaniye bayram kömbesi ikramları gün boyunca devam edecek. Ayrıca düzenleyeceğimiz yarışmalarda vatandaşlara hediyelerimiz olacak. Etli kömbeyi en hızlı yeme yarışması düzenleyeceğiz ve birinci olan yarışmacıya yarım altın hediye edeceğiz. Osmaniye'nin yerel sanatçıları ve aşıklarının sahne alacağı "Osmaniye Geceleri" ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyoruz." dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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