Osmaniye'de Taş Ocağına Karşı Eylemler Devam Ediyor

Güncelleme:
Osmaniye'nin Kırmacılı ve Bahçe köyü sakinleri, köylerine açılmak istenen taş ocağına karşı protestolarını sürdürüyor. Köylüler, çevresel etkiler ve yaşam koşullarındaki olumsuzluklarla ilgili endişelerini dile getiriyor.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kırmacılı ve Bahçe köyü sakinleri, köylerine açılmak istenen taş ocağına karşı eylemlerini sürdürüyor. Bahçe köy muhtarı Adem Babaoğlu, "Tozdan yarın bu zeytinler ele alınamayacak. Onun için biz taş ocağını köylü olarak istemiyoruz. Sonunu kadar da gerekeni yapacağız" dedi.

Osmaniye'nin Kırmacılı ve Bahçe köyü sakinleri köylerine yapılmak istenen taş ocağına karşı çıkmaya devam ediyor. Araçlarla yapılması planlanan taş ocağı bölgesine giden köylüler eylemlerini sürüdürüyor. Kırmacılı köyü muhtarı Ertuğrul Gül, şunları söyledi:

"Devletimizden bize bir bildirim geldi. Buraya taş ocağı, kraker ocağı olacak gibi. Ben heyetimle kararımı aldım itirazımı yaptım. Fakat cevap olarak herhangi bir şey gelmedi. Bizim sadece devletimizden beklentimiz, devlet yalan söylemez, söylememesi lazım. Gelip buraya 'ben buraya taş ocağı yapıyorum yahut kraker ocağı açıyorum' diyecek. Biz bunu bilelim. İkincisi; bunu açarken de çevre insanının geçim kaynağını, sağlığını, sıhhatini de Devletimizin düşünmesi lazım. Kırmacılı köyü şu tepenin arkasında. Tüm zeytin bahçelerimiz burada. Burda bizim doğudan bir rüzgarımız eser. Buradan kalkan toz Kırmacılı'yı bulur. Kuzeyden esen rüzgar Bahçe köyünü vurur. Dolayısıyla biz burada yapılacak taş alım da olsa ocak da olsa Kırmacılı ve Bahçe köyü olarak biz bunu istemiyoruz. Yani bu durum bize zarar verecek. Yoksa devletimizle herhangibir alıp veremediğmiz bir durum yok."

"Burada yakınızıda gölet var patlatmalar sonrası gölette çatlaklar oluşacak"

Tozdan topraktan yarın bu zeytinler ele alınamayacak diyen Bahçe köyü muhtarı Adem Babaoğlu, şöyle konuştu:

"Maalesef köyümüze yine bir taş ocağı yapılmak isteniyor. Bizde bununla mücadele ediyoruz. Davamızı açtık. Bilirkişiler geldiler gördüler. Sonucunu bekliyoruz. Ama sonuç ne olursa olsun bizim burda içme suyumuzun kuyulardan olduğu, burada yakınımızda göletimizin olduğu, yarın burada patlatmalarda bu suyun yön değiştireceği ve gölette çatlak oluşacağı, artı köylümün hepsi hayvancılıkla geçiniyor. Yarın köylüler bu hayvanları nerede yayacaklar? İkincisi; zeytin. Burada başka bişey olmuyor bu kıraç yerde. Tozdan yarın bu zeytinler ele alınamayacak. Onun için biz taş ocağını köylü olarak istemiyoruz. Sonunu kadar da gerekeni yapacağız."

"Oluşan toz yarın bütün meyveleri mahvedecek"

Taş ocağı bölgesinden yuvarlanan büyük bir kayanın tarlanın ortasına düştüğünü söyleyen köy sakini Hüseyin Keçebaş,şunları söyledi:

"Ben de bu köylüyüm. Burada doğdum burada büyüdüm. Şuradaki zeytin bahçesi de bana ait. 12 dönüm yer. Burada en az zeytini olan benim. Burada daha çok zeytini olanlar var. Onun için biz buraya taş ocağı kurulmasına karşıyız. Burada poyraz dediğimiz rüzgar eser. Bu rüzgar tamamen köyün üzerine geliyor. Yani buradaki bütün meyveleri mahvedecek. Şuradaki tarlanın öbür tarafına büyük taş düşmüş. Yukarıdan dozer yuvarlamış."

"Yaşam hakkımız elimizden alınıyor"

Açılması planlanan taş ocağının 3 köyün tüm yararını ve yaşam koşullarını etkileceğini söyleyen Bahçe köyü eski muhtarı Selahattin Ertan ise şunları kaydetti:

"Açıklandığı üzere köyümüze bir kraker ocağı, taş ocağı açılmak isteniyor. Elbetteki kamu yararı gözetilecek. Ancak kamu yararı gözetilirken, kamu kimdir; köyde yaşayan insanlardır bizleriz. Yani 2-3 tane köyün tüm yararını, yaşam koşullarını, gelecekte uzun vadede etkileyeceğini herkes biliyor. Kısa vadede devletimiz bu kraker açmadan dolayı maddi menfaat temin edebilirler, kazanç sağlayabilirler yakın olması nedeniyle taşın burada olması nedeniyle. Ancak uzun vadede hele hele devletimizin köylere göçü teşvik edildiği bu dönemde uzun vadede bu köyde yaşayan insan kalmaz. Yani on yıl içerisinde yaşam hakkımız elimizden alınıyor. Şu an yaşam hakkımız elimizden alınmak için atılmış bir adımdır bu. Devlet büyüklerimiziden bu işin durdurulmasını istiyoruz. Ben inanıyorum ki sağlıklı düşünecekler. Yaşamın paradan daha önemli olduğunu bileceklerine inanıyorum."

Kaynak: ANKA / Yerel
