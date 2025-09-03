Haberler

Osmaniye'de Sınıf Öğretmenlerine Koruyucu Aile Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Osmaniye'de Sınıf Öğretmenlerine Koruyucu Aile Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında, Osmaniye'de sınıf öğretmenlerine koruyucu aile sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Psikolog Ayşe Demir, öğretmenlere sistemin önemini anlattı ve çocukların güvenli bir aile ortamında büyümesinin önemini vurguladı.

Osmaniye'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında sınıf öğretmenlerine yönelik koruyucu aile bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Atatürk Ortaokulu'nda sınıf öğretmenlerine yönelik koruyucu aile bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Okulun toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Psikolog Ayşe Demir, öğretmenlere koruyucu aile sisteminin önemi hakkında bilgi verdi. Çocukların güvenli bir aile ortamında büyümesinin toplumsal açıdan büyük değer taşıdığını ifade eden Demir, öğretmenlerin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Koruyucu aile modelinde Osmaniye'nin Türkiye'de üçüncü sırada olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar,"Koruyucu aile modelinde bahsetmek istiyorum sizlere bizim 200 yakın çocuğumuz var. Bu çocuklarımızı kan bağı olmayan ailelere teslim ediyoruz. Onların yanında aile sıcaklığını, anne sevgisini, baba disipliniyle bir ev ortamında, bir aile ortamında yetişmiş oluyor. Biz de verebiliyoruz bunu ama bir anne öz annesi veya kan bağı olmayan biriyle aynı ortamda büyüdüğü, yetiştiği bir hizmet modelimiz bütün maddi hükümlülüğü bize ait. Geçen senede Türkiye üçüncülüğümüz var koruyucu ailede. Şu an 88 ailemiz 109 çocuğumuz koruyucu ailelerin yanında hizmet almakta. Biz de o çocuğun sizin yetiştirdiğiniz çocuklar gibi olması için büyük bir gayret gösteriyoruz. Burada da ana temel amacımız eğitim camiasıyla bir araya gelip çocukların daha hem sosyolojik hem psikolojik hem daha sağlıklı bir ortamda yetişmesi için en başta sizlere anlatmak istedik koruyucu aileyi 2025 aile yılında böyle bir etkinlikle başlamamız güzel oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
