Osmaniye'de İş Yerini Su Basan Esnaf: Oy Veren Ellerim Kırılsın

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle iş yerini su basan esnaf Fatih Bardak, "Oy veren ellerim de kırılsın, hükümeti de duysun, kim duyuyorsa duysun, lanet olsun böyle başkana" diyerek tepki gösterdi.

Osmaniye'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, il merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle Musa Şahin Bulvarı üzerindeki Devlet Bahçeli alt geçidi su baskını sonucu trafiğe kapatıldı.

" CUMHURBAŞKANI'NA ULAŞIYORUZ, BELEDİYE BAŞKANINA ULAŞAMIYORUZ"

Bir hafta önce açtığı iş yerini su basan dönerci Fatih Bardak, şunları söyledi:

"Bu yağmurun yağacağı bir haftadır belli. Yıllardır da burası aynen böyleymiş. Bir hafta oldu bizim bu dükkanımızı açalı, içerisi mal doldu. Oy veren ellerim de kırılsın, hükümeti de duysun, kim duyuyorsa duysun, lanet olsun böyle başkana. Bu kadar insan burada ekmek yiyor. Bunca insanın hepsi burada ekmek yiyor. Bakın, akşam olup yevmiyelerini alıp gitmek için bekliyorlar. Osmaniye topraklarında da yok. Yok, piyasada yok başkan. Cumhurbaşkanı'na ulaşıyoruz, belediye başkanına ulaşamıyoruz. Bir dalgıç hattı çekemediler daha burayı. İşte insanlık bu. Gelen, elinde bir makine, çekti gitti. Ne vali var ne başkan var, hiçbir şey yok. İçeri mal dolu, bitti, hiçbir şey kalmadı."

" 20-30 BİN LİRANIN ÜZERİNDE MASRAFIMIZ VAR"

Yağmurun durmasıyla zararı gün yüzüne çıkan Fatih Bardak, iş yerindeki malzemelerinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bizi kim dinliyorsa, kim ediyorsa şöyle bir baksın halimize. 6-7 tane adam ekmek yiyor. Şuradaki maddi hasara bir bakın, hiçbir şey kullanılacak halde değil. Burada en kötü ihtimalle 20-30 bin liranın üzerinde masrafımız var. Biz, zaten buraya açalı bir hafta on gün oldu. Kendim aynı zamanda böbrek hastasıyım. Buradan bir ekmek yiyelim dedik. Bu yağmurun geleceği bir haftadır belli. Buralar tıkalısıyla bunun önlemi neden alınmadı? Sağ olsun itfaiyeci arkadaşlar geldi, yarım saat suyu çekti. Arka taraf öyle duruyor, ellerindeki pompa yarım metre yok, 'sabah geliriz' dedi, gitti. Allah rızası için yatağınızdan kalkın bir gelin, bir bakın, acıyın bize."

ANKA / Yerel