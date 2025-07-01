Osmaniye'de Depremzede Ailelere 89 Köy Evinin Anahtarı Teslim Edildi

Osmaniye'de Depremzede Ailelere 89 Köy Evinin Anahtarı Teslim Edildi
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Osmaniye'nin Bahçe köyünde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için inşa edilen 89 köy evinin anahtarı, hak sahiplerine teslim edildi. Vali Erdinç Yılmaz, depremzede ailelerin barınma ihtiyacını karşılamak adına yapılan konutların sağlam ve huzurlu bir yaşam sunacağını belirtti.

Osmaniye'nin Bahçe köyünde yapımı tamamlanan 89 köy evinin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Bahçe Köyü'nde depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını gidermek adına inşa edilen 14 köy evinin anahtar teslimi yapıldı. Deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için inşa edilen köy evlerinin anahtar teslim programına katılan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

En son hak sahibine deprem konutunu teslim edinceye kadar durmadan çalışacağız diyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Osmaniye'mizin Bahçe köyümüzde köydeki yaptığımız konutlarımızdan 89 köy konutumuzu bitirdik. 3+1, 145 metrekare, yalıtımı 8 santim ve C30 beton kullanılarak yapılmış köy deprem konutlarımız sağlam, rahat ve hemşerilerimizin huzur içinde oturabilecekleri nitelikte konutlar. Konutlarımızın yeri de çok özel seçilmiş, köyümüzün en güzel yerlerinden birisinde. Konum olarak en nitelikli yerlerinden bir noktasına yerleştirilmiş durumda. Köylülerimiz konutlarına kavuştukları için çok mutlular, yüzleri gülüyor. Bizlere teşekkür ediyorlar. Biz de onların yüzünü güldürebilmek için, depremin izlerini silebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. En son hak sahibine deprem konutunu teslim edinceye kadar durmadan çalışacağız. Biz hemşehrilerimizin yüzünün güldüğünü görünce çok mutlu oluyoruz. Onları mutlu etmek bizleri de çok mutlu ediyor. Hemşerilerimizin, konutlarında aileleriyle birlikte sağlıkla, mutlulukla, huzur içinde yaşamalarını diliyorum. Allah bizlere böyle felaketler bir daha yaşatmasın, ülkemizi, devletimizi, milletimizi her türlü afetten felaketten korusun inşallah" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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