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Osmaniye'de Deprem Sonrası Risk Altındaki Köy: Kayalar Korkutuyor

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Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesindeki Karayiğit köyünde, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yerinden oynayan kayalar köy halkını tedirgin ediyor. Köylüler, kayaların düşme riski nedeniyle endişe içinde yaşadıklarını ve yetkililerden yardım beklediklerini ifade ediyor.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesine bağlı Karayiğit köyünde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerinden oynayan kayalar, köyde yaşayanları tedirgin ediyor.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesine bağlı Karayiğit köyünün etrafında bulunan kayalar köy halkını tedirgin ediyor. Köylüler, 6 Şubat depremlerinde kayaların yerinden oynadığını belirtiyor.

Birçok evin risk altında olduğunu ifade eden Hanifi Hatunkız, "6 Şubat depreminde kayalar koparak komşularımızın evine, bizim evlerin yanına düştüler. Biz de tekrardan dağa yukarı çıktık bu kayalara baktık. Baktığımızda bu kaya bu kadar ayrılmamıştı sonraki depremlerde çok fazla ayrıldı yarım metre var şu an ayrıldığı. Çok risk taşıyor çocuklarımızla yatamıyoruz evlerde. Çocuklar dışarıda yatıyorlar başka komşulara gönderiyoruz. Çok tehlikeli. Malımız, canımız hiçbir güvenliğimiz yok. Gerekli yerlere bilgimizi verdik ama yetkililere söylediğimizde bize diyorlar ki 'Ödenek yok. Bu işi kırıcı yapamaz. Para da yok şu an olduğu zaman yaparız.' Bizi hiçbir yere yerleştirmediler burada" diye konuştu.

Hanifi Hatunkız, durumu CİMER'e bildirdiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir çadır verdiler çadırlar çürüdü gitti. Şu an hiçbir kalacak yerimiz de yok. Bu taşın altında yaşamaya mecbur bırakıldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkilerden yardım istiyoruz. Mağdur durumdayız çoluğumuz çocuğumuz riskin altında. 27 tane ev risk altında şu an. CİMER'e yazdım cevabı aynen 'çalışmalarınız devam ediyor, en kısa zamanda yapacağız' ama iki sene oldu yapılmadı."

Mustafa Hatunkız ise "6 Şubat depreminde evlerimiz kepti. Evlerimizin yerini temizlediler. 'Yerine ev yapacağız' dediler. Ne ev yaptılar ne bir yetkili geldi. Taşların altındayız. Gece yatamıyoruz korku içerisindeyiz, panikliyoruz. Benim de bir 35 yaşında mağdur oğlum var korkuyor eve getiremiyorum. Sağa sola kaçıyor. 'Taş gelmeyen yerde yatarım' diyor kaçıyor. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Büyüklerimizden yardım istiyorum" dedi.

Osmaniye'de Deprem Sonrası Risk Altındaki Köy: Kayalar Korkutuyor
Kaynak: ANKA / Yerel
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