Osmangazi Belediyesi'nin deprem bölgesine yardımları devam ediyor

BURSA - Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından bölgeye yardımlarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, Gaziantep İslahiye'de inşa ettiği 100 hanelik prefabrik konutlarda kullanılacak eşyaları bölgeye gönderiyor. Konutların yapımında son aşamaya gelindiği belirten Başkan Mustafa Dündar, prefabrik konutları kısa sürede depremzede vatandaşlara teslim etmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Osmangazi Belediyesi, asrın felaketinin yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından harekete geçen Osmangazi Belediyesi, tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde büyük mücadele sergiliyor. Arama kurtarma, temizlik ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra Gaziantep İslahiye'de 15 bin metrekare alan üzerine 100 hanelik prefabrik kent kuran Osmangazi Belediyesi, bölgenin ihtiyaçlarına göre malzeme ve eşya yardımını da sürdürüyor.

Küçükbalıklı Mahalle Muhtarı Cemil Aksu'nun öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle alınan set üstü ocaklar, Osmangazi Belediyesi tarafından İslahiye'ye gönderildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 100 hanelik prefabrik konutların yapımının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Depremlerin yaşandığı ilk günden itibaren bölgeye yardımlarımızı sürdürüyoruz. Arama kurtarma, enkaz kaldırma, temizlik ve ilaçlama çalışmalarının yanında İslahiye'ye 100 hanelik Osmangazi Mahallesi kuruyoruz. Konutların inşaası bitme aşamasına geldi. Konutların tefrişatları yapılmaya başlandı. Bayramdan sonra inşallah vatandaşlarımız bu konutlara yerleşecek. İhtiyaç olan mobilya, beyaz eşya gibi eşyaları da bölgeye gönderiyoruz. Küçükbalıklı Mahalle Muhtarımız öncülüğünde alınan set üstü ocaklar prefabrik konutlarda kullanılmak üzere İslahiye'ye gönderildi. Deprem bölgesine yardımlarımız ihtiyaçlara göre aralıksız devam edecek." dedi.