Osmaneli'nde Orman Yangını Sonrası Sağlık Taramaları Gerçekleştirildi

Osmaneli'nde Orman Yangını Sonrası Sağlık Taramaları Gerçekleştirildi
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Osmaneli'ne bağlı Soğucakpınar Köyü'nde, orman yangınından etkilenen vatandaşlar için sağlık taramaları yapıldı. Kaymakamlık ve sağlık ekipleri, yangının etkilerini azaltmak amacıyla yerinde sağlık kontrolleri gerçekleştirip bilgilendirmelerde bulundu.

Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar Köyü Kaşıkçı Mahallesi'nde orman yangınından etkilenen vatandaşlara yönelik yerinde sağlık taramaları gerçekleştirildi.

Osmaneli Kaymakamlığı koordinasyonunda, Toplum Sağlığı Başkanlığı, aile hekimleri ve sağlık personellerinden oluşan ekipler, yangından etkilenen vatandaşların sağlık taramalarını köyde yerinde gerçekleştiriyor. Yapılan kontrollerde hem fiziksel hem de psikososyal sağlık değerlendirmelerine yer verildi. Vatandaşlarla birebir ilgilenen sağlık ekipleri, yangın sonrası oluşabilecek solunum rahatsızlıkları ve stres kaynaklı problemler konusunda bilgilendirme yaptı. Ayrıca yaşlı bireyler, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar için özel muayeneler gerçekleştirildi.

Osmaneli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yangın sonrası vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı devletimizin ilgili kurumları tarafından titizlikle takip edilmektedir. Sağlık hizmetlerimiz yerinde ve kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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