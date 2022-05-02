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Osmaneli Kaymakamı Ünal vatandaşlarla bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Osmaneli Kaymakamı Ünal vatandaşlarla bayramlaştı

Bilecik'te Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar ile Rüstem Paşa Camii'nde kılınan bayram namazı sonrası bayramlaştı.

OSMANELİ, BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar ile Rüstem Paşa Camii'nde kılınan bayram namazı sonrası bayramlaştı.

Bayramlaşma merasimi Rüstem Paşa Camii avlusunda gerçekleştirildi. Bayramlaşmanın ardından açıklama yapan Kaymakam Yüksel Ünal, vatandaşların bayramlarını kutlayarak, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Bayram günlerinde sevincin doruğa çıktığını belirten Kaymakam Ünal, bayram kutlamasına vatandaşların katılımının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Bayramların müstesna günler olduğunu ifade eden Ünal "Bugün Osmanelili hemşerilerimizle ve kurum müdürlerimiz, siyasi parti temsilcilerimizle birlikte bayramlaştık. Halkımızla beraber olduk, onun için mutluyuz. Her bayram geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programımızda vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ramazan Bayramı'nın ilçemize, devletimize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı vesilesiyle bir kez daha tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyoruz" dedi.

Kaymakam Ünal, daha sonra makamında bayramlaşma programına katılamayan kurum müdürleri ve muhtarlar ile bayramlaştı. Kaymakam Yüksel Ünal koordinesine ilçede bulunan şehit ve gazi aileleri de İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy ve personeli tarafından ayrı ayrı ziyaret edildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Rüstem Paşa, Yüksel Ünal, Osmaneli, Bayram, Yerel, Haberler

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