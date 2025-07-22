Osmaneli'de Gürültü Yapan Motosikletlere Ağır Ceza

Osmaneli'de Gürültü Yapan Motosikletlere Ağır Ceza
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapılan denetimlerde abartı egzoz kullanan motosiklet sürücülerine toplam 15 bin 243 TL ceza kesildi ve kurallara uymayan motosikletler trafikten men edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gece saatlerinde huzuru bozan motosiklet sürücülerine yönelik denetimler sonucunda, abartı egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden kişilere ağır cezai işlem uygulandı.

Ankara Caddesi üzerinde yapılan kontrollerde, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçen ekipler, teknik değişiklikle çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran ve mevzuata aykırı plaka kullanan motosikletleri tespit etti. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/3 (abartı egzoz), 23/3-a (mevzuata aykırı plaka) ve 34/a (muayenesiz araçla trafiğe çıkmak) maddeleri kapsamında toplam 15 bin 243 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca kurallara uymayan motosikletler trafikten men edildi. Osmaneli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulanarak, kamu düzenini bozan hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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