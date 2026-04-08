Polis çocukları floor curling turnuvasında yarıştı
Çorum'un Osmancık ilçesinde, Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte emniyet personelleri floor curling turnuvasında yarıştı. Turnuvada çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan etkinliğe katkılarından dolayı Gençlik Merkezi'ne teşekkür etti.
Çorum'un Osmancık ilçesinde Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte emniyet personelleri floor curling turnuvasında yarıştı.
Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yılı dolayısıyla kutlanan Polis Haftası kapsamında Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin çocukları çin floor curling turnuvası düzenlendi. Osmancık Gençlik Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenen turnuva renkli anlara sahne oldu. Turnuvaya katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan katkılarından dolayı Gençlik Merkezi'ne teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı