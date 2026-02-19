Çorum'da Ramazan'ın ilk teravih namazında çocuklar camide buluştu

Çorum'un Osmancık ilçesinde Ramazan ayının ilk teravih namazı için camiye giden çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Çorum Osmancık ilçesindeki Yeni Camii'nde Ramazan ayı dolayısıyla çocukların ve gençlerin camiyle bağlarını güçlendirmenin hedeflendiği "Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi. Teravih namazı için camiye gelen çocuklar kura çekimiyle ödüllendirildi. Çocuklar ve gençlerin hediyeleri, İlçe Kaymakamı Furkan Duman, İlçe Müftüsü Ferhat Koçak, müftülük Şube Müdürü Harun Gökçük ve Çorum Tapu Müdürü İsa Yanık tarafından verildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı