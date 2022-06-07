Osman Gürün: "Fethiye'nin En Az 25 Yıllık Altyapı Sorunu Ortadan Kaldırıyoruz" - Haberler

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye'de görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Gürün, Fethiye'de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar ile ilgili bilgi verirken, yapımı tamamlanmak üzere olan projeler ile Fethiye'nin en az 25 yıllık altyapı sorunu kalmayacağını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye muhtarlarıyla bir araya geldi. Gürün, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verirken altyapı yatırımlarının tamamlanma aşamasında olduğunu bu projelerin tamamlanmasının ardından Fethiye'de en az 25 yıl arıtma sorunu olmayacağını söyledi.

Toplantıya, Osman Gürün'ün yanı sıra Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, PM üyesi Gizem Sayar Özcan, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, Fethiye Muhtarlar Dernek Başkanı Niyazi Canözü ve 35 muhtar katıldı.

Fethiye Muhtarlar Dernek Başkanı Niyazi Canözü, "İlçemizde çok büyük ve çok güzel altyapı yatırımları yapılıyor. Altyapı yatırımları mecburen kazı ile yapılan yatırımlardır. Yapılan hizmeti bizim anlatmamız lazım. Ne kadar eleştirilse de yapılan hizmetler nedeniyle Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün'e çok teşekkür ederim" dedi.

KARACA: "FETHİYE KOKMAYA BAŞLAMIŞTI, YAPILAN ALTYAPI YATIRIMLARIYLA BU ORTADAN KALKTI"

Toplantıda konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Büyükşehir Belediyemiz ile iki kardeş belediye olarak göreve başladığımız günden bu yana Fethiye'nin temel sorunlarını bildiklerini ve bunların çözümü için birlikte çalıştıklarını söyledi. Karaca, biz yola çıkarken Osman Başkanımla birlikte temel sorunları çıkarmıştık. Altyapı sorunlarını biliyorduk. Başkanımla birlikte bu çalışmaları başlattık. Bazen yolların bozuk olması, tozmasından dolayı bende rahatsızım ancak bu çalışmanın yapılması gerekiyordu. Biz iki kardeş belediye olarak bu hizmetleri hizmete sunuyoruz. Şehir kokmaya başlamıştı 50 yılda 1 altyapı tesisi yapılmazken şuan Osman Başkanım Fethiye'ye ikinci arıtma tesisini yapıyor. Şehir kokmaya başlamıştı artık bu ortadan kalktı" diye konuştu.

FETHİYE'NİN EN AZ 25 YILLIK ARITMA SORUNUNU ORTADAN KALDIRIYORUZ

Yaptıkları çalışmalarla en az 25 yıllık arıtma sorununu ortadan kaldıracaklarını söyleyen Başkan Gürün, şöyle konuştu:

"Fethiye'de çok önemli yatırımlar yapıyoruz. 10 yıllardır yapılmayan veya eksik olan yatırımları yapmaya çalışıyoruz. İlk geldiğimizde Bakanlık ile birlikte Ölüdeniz arıtmayı bitirdik. Ovacık bölgesinde kanalizasyon çalışmasını tamamlamak üzereyiz ve atıksu arıtma tesisi de bitmek üzere. Bu çalışmalar ile Fethiye'nin en az 25 yıllık arıtma sorunu ortadan kalkmış olacak. Bu güne kadar 3 Milyar 45 Milyon TL'lik bir harcama yapmışız. Bu şekilde Muğla'ya en fazla yatırım yapan kurumuz. Fethiye ilçemizde 237 milyon TL'lik altyapı yatırımı devam ediyor. Projeler tamamlanınca Fethiye'ye toplam 584 Milyon 424 bin TL yatırım yapmış olacağız. Biz şehrimizin gelişmesi, geleceğe güvenle bakan güçlü alt ve üst yapı sistemlerine sahip modern bir kent oluşması açısında projelerimize ara vermeden devam edeceğiz. Bu çalışmalarda Fethiye özelinde Alim Başkanım ve siz değerli muhtarlarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz."

ANKA / Yerel