Gaziantep OSB Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "30 Ağustos Zaferi ile birlikte Anadolu bir kez daha ebedi yurdumuz olarak tescillenmiştir" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşku ve sevinçle kutladıklarını ifade eden OSB Başkanı Cengiz Şimşek, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında milletimizin top yekun mücadelesi ile kazanılan Büyük Zafer'in 102. yılını büyük bir coşku ve sevinçle kutluyoruz. Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan milletimizin yazdığı büyük bir kahramanlık destanı olan 30 Ağustos Zaferi ile birlikte 1071'de Malazgirt'te kapılarını açtığımız Anadolu'nun ebediyete kadar Türk yurdu olarak kalacağı tüm dünyaya ilan edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Şimşek, yurdu işgal ederek, milleti esaret altına almak isteyen emperyalist güçlerin hain planlarının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde milletin azim ve kararlılığı sonucu parçalanarak tarihin çöplüğüne atıldığını vurgulayarak, "Geçmişteki zaferlerimiz, geleceğe olan inancımızı pekiştirmektedir. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, milletimizin bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla taviz vermeyeceğini gösteren 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yılında, öncelikli görevimiz, atalarımızın canları ve kanları ile kurdukları Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak, kalkındırmak ve güçlendirmektir. Atalarımızdan bize miras kalan mücadele ruhu ile ülkemizi daha da ileriye taşımak için daha fazla çalışmalı ve üretmeliyiz. Millet olarak, birlik ve beraberliğimizi korudukça, kardeşliğimizi ve demokrasimizi daha da güçlendirdikçe önümüze çıkacak her türlü engeli aşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesile ile Büyük Zafer'in 102. yılını coşku ile kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP