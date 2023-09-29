Ortak hedef Nilüfer

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret eden Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen başta okul eksiği olmak üzere ilçenin ihtiyaçları ile ilgili bilgi aldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret eden Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen başta okul eksiği olmak üzere ilçenin ihtiyaçları ile ilgili bilgi aldı. Başkan Erdem'in, okul yapımı için iki hayırseverin hazır olduğunu belirtmesi üzerine, Kaymakam Süzen de okul alanları için gerekli girişimleri yaptıklarını, pürüzleri kaldırmak için çalışmaları yoğunlaştıracaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Nilüfer İlçe Kaymakamı olarak atanan Murat Süzen, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e iade-i ziyarette bulundu. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Osman Ayradilli, Engin Yener, Osman Uçar ve Adem Vural'ın da bulunduğu ziyarette, Nilüfer yer yönüyle ele alındı. Nilüfer'deki devlet okulu ihtiyacına değinen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, okul yapmak isteyen hayırseverlerin olduğunu, 23 Nisan Mahallesi'ndeki okul alanında sorunun aşıldığını ve çok yakın zaman içinde okul inşaatının temelini atacaklarını vurguladı. Başkan Erdem, diğer hazine arazilerindeki okul alanlarında ise çıkan pürüzler sebebiyle çalışmalarda yol alamadıklarını da Kaymakam Süzen'e iletti.

Merkez ve kırsal mahallelerde yaptıkları proje ve çalışmalar hakkında da Kaymakam Süzen'e detaylı bilgi veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Kırsal mahallelerimizdeki terk edilmiş köy okullarını, tekrar bölgeye kazandırıyoruz. Bu alanları kadın dernekleri, Mysia Yolları üzerindeki alanlara bisiklet evi, misafirhaneler yaparak, canlandırıyoruz. Bu alanlarda köylülerin yaşanmışlıkları var. Atıl durumdaki terk edilmiş okul alanlarını tekrar bölgeye kazandırıyoruz. Kırsal mahallelerde kadınların sosyalleşmelerine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kadın ve Çocuk Akademilerimiz büyük ilgi görüyor" dedi.

Kaçak yapıyla mücadele konusunda Kaymakam Murat Süzen'den destek isteyen Başkan Turgay Erdem, "Kaçak yapıyla çok ciddi şekilde mücadele ediyoruz ancak tek başımıza yetemiyoruz. Kaçak yapıyla mücadelede çerçeveyi genişletmeliyiz. Hep birlikte iş birliği içinde ve kararlılıkla mücadele edersek, üstesinden geliriz. Güvenlik ve bürokratik nedenlerden dolayı tespit edilen yapılara anında müdahale edemiyoruz" ifadelerini kullandı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Gölyazı'daki kazı çalışmaları ve kentin diğer tarihi ve turistik bölgelerinde yapılan projeleri de Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen'e aktardı.

"Okul bizim kırmızı çizgimiz" diyen Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen de, hazine arazilerine ait 6 noktada okul alanlarının belli olduğunu, pürüzleri ortadan kaldırmak için girişimlerde bulunduklarını ve çalışmaları yoğunlaştıracaklarının altını çizdi. Kaymakam Süzen, "6 okul alanına gidip incelemelerde bulundum. Raporlarımızı hazırladık. İhtiyaç olan bölgelere okul yapmak için elimizden geleni yapacağız. Kısa vadede Nilüfer'de 6 okul yapmak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Yaşanan pürüzleri ortadan kaldırıp, bu 6 noktayı yatırım programımıza alacağız. Bu işi sadece Milli Eğitim'e bırakmak da doğru değil. Topyekün hareket etmeliyiz. Kendi çocuğumuz neyse, Nilüfer'deki 100 bini aşkın öğrencimiz de o" dedi.

Bursa'nın güzel bir şehir, Nilüfer'in de bu güzelliğin içinde özel bir yer olduğunu söyleyen Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen de, Nilüfer'e hizmet etmek için duyduğu heyecanı dile getirdi. Süzen, vatandaşların güvenli, rahat ve taleplerinin karşılanabildiği bir Nilüfer için samimi bir şekilde çalışacaklarının altını çizdi.

Tarihi ve doğal güzelliklere sahip Gölyazı ile Ayvaini Mağarası gibi doğal bir güzelliğe sahip Ayvaköy'ün de turizmden hak ettiği değeri alması için de çaba göstereceklerini belirten Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen, "Gölyazı birçok güzelliği ve özelliği içinde barındırıyor. Nilüfer çiçekleri, değirmen, bölgenin doğal yapısı, antik kazı çalışmaları bölgeye değer katan yanların sadece birkaçı. Ayvaini Mağarası da çok özel bir yer. Bu alanın da turizme kazandırılması için yapılacak çalışmalarda elimizden gelen desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaçak yapıyla mücadele konusunda çok net olduklarına dikkat çeken Süzen, "Biz yaparız, bize bir şey olmaz" algısının yıkılacağını, bu mücadelenin kararlılıkla topyekün süreceğinin altını çizdi. Kaymakam Süzen, "Bursa Valiliği başkanlığında kaçak yapıyla mücadele konulu toplantı yapacağız. Bu konuda çok netiz. Her kurum elini taşın altına koymalı ve iş birliği içinde çalışılmalı. Nilüfer İlçe Kaymakamlığı olarak kaçak yapıyla mücadele konusunda her zaman yanınızdayız. Verimli tarım arazilerinde tarım ya da hayvancılık adı altında elektrik aboneliği alınıyor, ardından depo ya da fabrika kuruluyor. Bunun önüne geçmek için girişimlerimiz başladı" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle'nin emniyetine özel bir önem verdikleri belirten Kaymakam Süzen, okul önlerindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik özel önlem aldıklarını vurguladı. - BURSA