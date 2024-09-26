Ortaca'da Üst Kurul Toplantıları Yapıldı

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş başkanlığında Ortaca'da görev yapan kurum amirlerinin katılımıyla; Bağımlılıkla Mücadele Üst Kurul Toplantısı, Kadına Yönelik Şiddet Üst Kurul Toplantısı, Çocuk Koordinasyon Üst Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Ortaca'da, Kaymakam Kenan Aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, bağımlılıkla mücadele, kadına yönelik şiddet ve çocuk hakları konularında yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Ortaca'da görev yapan kurum amirlerinin katılım sağladığı toplantılarda, bağımlılıkla mücadelede yürütülen faaliyetlerin etkinliğinin artırılması, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası işbirliği ve çocuk haklarının korunmasına yönelik koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

Toplantılarda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların önemine vurgu yapılarak, toplumda farkındalık oluşturma ve rehabilitasyon süreçlerinin desteklenmesi gerektiği belirtildi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede alınan önlemler ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, ayrıca çocukların korunmasına yönelik politikaların gözden geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaymakam Kenan Aktaş, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Bu üst kurullar, toplumun her kesimini etkileyen önemli sorunlarla mücadelede ortak hareket etmemizin gerekliliğini ortaya koyuyor. Tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışması, hedeflerimize ulaşmamız açısından büyük önem taşıyor" dedi. - MUĞLA