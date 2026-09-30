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Ordu Üniversitesi öğrencisi kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

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Ordu Üniversitesi öğrencisi kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
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Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Sıralı köyünden Ordu Üniversitesi öğrencisi, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Vefat, Rektör Prof. Dr. Orhan Baş'ın taziye mesajıyla duyuruldu; öğrencinin cenazesi 1 Ekim Perşembe günü saat 12.00'de Sıralı köyünde toprağa verilecek.

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Sıralı köyünden Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Irmak Camekan, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Camekan'ın vefatı, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'ın yayımladığı taziye mesajıyla duyuruldu.

Rektör Baş, mesajında genç yaşta hayatını kaybeden Camekan'ın vefatından duyduğu üzüntüyü belirterek ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına, hocalarına ve üniversite camiasına başsağlığı diledi.

Camekan'ın cenazesinin 1 Ekim Perşembe günü saat 12.00'de Refahiye ilçesine bağlı Sıralı köyünde toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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