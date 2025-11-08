Haberler

Ordu Komutanı Zorlu Topaloğlu, Yaralı Gazi Ahmet Kurt'u Ziyaret Etti

Ordu Komutanı Zorlu Topaloğlu, Yaralı Gazi Ahmet Kurt'u Ziyaret Etti
2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Irak'taki Tatasara Üs Bölgesi'nde mayına basarak yaralanan gazi Ahmet Kurt'u Hakkari'deki köyünde ziyaret etti. Ziyarette, köy halkıyla bir araya gelinerek ihtiyaçları dinlendi.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Irak'taki Tatasara Üs Bölgesi'nde mayına basması sonucu yaralanan Ahmet Kurt'u hakkari'deki köyünde ziyaret etti.

Sınır üs bölgelerini ziyaret etmek için Hakkari'ye gelen 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Hakkari Valisi Ali Çelik ile birlikte Derecik ilçesine bağlı Ulaşan köyü sakinlerini ziyaret etti. Korgeneral Topaloğlu ve Vali Çelik, Ahmet Kurt isimli gazinin daveti üzerine geldikleri köyde halkın taleplerini dinleyip, ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Korgeneral Topaloğlu ve Vali Çelik, 18 Mayıs 2025'te Irak'ın Tatasara Üs Bölgesi'nde mayına basması sonucu yaralanan Ahmet Kurt'un tedavi süreciyle ilgili de bilgi aldı. Ulaşan köyü sakinleri, heyete ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ededek, taleplerini doğrudan iletebilme fırsatı buldukları için teşekkürlerini ilettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
