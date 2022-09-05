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Ordu haber! Akkuş'ta mahallenin iki yakası köprü ile buluşturuldu

Yerel Haberler

Ordu haber! Akkuş'ta mahallenin iki yakası köprü ile buluşturuldu

Ordu yerel yerel haberine göre Ordu'nun Akkuş ilçesinde vatandaşların yıllardır istediği köprü düzenlenen açılışla hizmete girdi.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde vatandaşların yıllardır istediği köprü düzenlenen açılışla hizmete girdi.

İlçenin Ortabölme Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve iki mahalleyi birbirine bağlayan köprü ilçe protokolünün açılışıyla gerçekleştirildi. Yıllardır yakın akrabaları ve komşularına gitmeye çalışan vatandaşların istediği köprü yapımının tamamlanmasının ardından hizmete girdi. Kurdele kesimi ve duaların okunmasıyla açılan yol ve köprünün vatandaşların kısa mesafede birbirlerine gitmesini sağlayacağını söyleyen Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Ortabölme Mahallemizde yapımı tamamlanan Karayar- Şelevedin 5 kilometrelik alternatif bağlantı yolu ve köprünün açılışını gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz yeni yol ile vatandaşlarımız 12 kilometrelik mesafeden ve zamandan önemli ölçüde tasarruf etmiş olacaklar. Yeni yolun halkımıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle sakinleri ise köprü sayesinde mesafenin kısalacağı için Akkuş Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese bu yatırım dolaysıyla teşekkür ettiler. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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