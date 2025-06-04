Ordu'da Kurban Bayramı İçin Trafik Tedbirleri Alındı

Ordu'da Kurban Bayramı İçin Trafik Tedbirleri Alındı
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Ordu Valisi Muammer Erol, Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde 1.841 personel ve 398 ekip ile trafik tedbirlerinin alındığını açıkladı. Bayram tatili nedeniyle artması beklenen trafik yoğunluğuna karşı emniyet ve jandarma denetimlerinin sıklaştırılacağı belirtildi.

Ordu Valisi Muammer Erol, Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde bin 841 personel ve 398 ekiple birlikte trafik tedbirlerinin alındığını duyurdu.

Vali Erol, valilik toplantı salonunda düzenlendiği toplantı ile yaklaşan Kurban Bayramı'nda alınan trafik tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bayram yoğunluğunda karayollarında trafik yoğunluğunun başlayacağını hatırlatan Vali Erol, "Bayram tatilinin 9 güne uzamaması nedeniyle hareketlilik geçen bayrama göre biraz daha az olacağı bekleniyor ancak okulların tatili ile de birleşen bir durum var. O hareketliliği de arttıran bir unsur. Yarından itibaren karayollarında hareketlilik olacak. Biz, emniyet ve jandarma trafik birimleri sorumluluk alanlarında sürücüleri uyarma ve kurallara uyma konusunda daha dikkatli davranma adına denetimlerimizi sıklaştıracağız. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla 30 Mayıs 2025 ile 11 Haziran 2025 tarihleri arasında bin 841 personel ve 398 ekip ile trafik tedbirleri alınması planlanmıştır" dedi.

Vali Erol ayrıca, il genelinde alınan tüm tedbirlere rağmen 2025 yılının ilk 5 ayında 4 vatandaşın kaza yerinde hayatını kaybettiğini de sözlerine ekledi.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve ilçe kaymakamları katıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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