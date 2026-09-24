Ordu'da 85 yaşındaki Adnan Çandır, 90 yıllık meşe ağacına 16 metrekarelik ev yaptırdı

Ordu'da yaşayan Adnan Çandır (85), torununun isteğini geri çevirmeyerek 90 yıllık meşe ağacının üzerine ahşap ev yaptırdı. Yerden 6 metre yüksekte bulunan 16 metrekarelik ev, görenlerin ilgisini çekerken Çandır, evin altında bulunan salıncakta dinleniyor, ahşap evde ise misafirlerini ağırlıyor.

Perşembe ilçesi Babalı Mahallesi Alantamı mevkiinde yaşayan Adnan Çandır, Kovid-19 pandemisi döneminde kendisini ziyarete gelen torunu Aytekin Çandır'ın meşe ağacının üzerine ev yapma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Karadeniz zekasını da kuşanarak ellerinde bulunan malzemeleri değerlendiren Çandır, ustalardan da destek alarak yaklaşık 90 yıllık meşe ağacının üzerine tek odalı ve balkonu bulunan ahşap bir ev yaptırdı. Yaklaşık 5-6 günde tamamlanan ev, ağacın dalları arasında adeta küçük bir yayla evini andırıyor.

"Ağaç benim doğduğum yıllardan bu yana vardı"

Evi görenlerin tepkilerinin çok güzel olduğunu belirten Çandır, "Torunum pandemi döneminde buraya geldi sonrasında buradaki ağaca ev yapmak istedi. Elimizde malzememiz vardı, ustalardan da destek alarak bu evi yapmaya başladık. Yapımı 5-6 gün kadar sürdü. Evi meşe ağacının üzerine yaptık, bu ağaç da benim doğduğum yıllardan bu yana vardı. Ağaç büyüdü ve güzel de bir ağaçtı. Evin yerden yüksekliği 6 metre, 16 metrekaredir. Görenler çok beğeniyor, manzarası da çok güzel. Arada ben de kafa dinliyorum, bir de salıncağım var onunla da sallanıyorum. Burası çok güzel oldu, merak edenler gelip görüyorlar. Hatta yabancı ülkelerden de duyup gelenler oldu" dedi.

"Bir hayalin dededen toruna hediyesi"

Mahalle sakini Oktay Keleş ise ağaç üzerine yapılan evin bir hayalin dededen toruna hediyesi olduğunu söyledi. 90 yıldan fazla geçmişe sahip olan meşe ağacına, Adnan Çandır'ın torunu Aytekin Çandır'ın isteği üzerine ev yapıldığını belirten Keleş, "Torununun hayali gerçekleşti. Eldeki malzemeler ile buraya kendi alın terini döküp bir ev yaptılar. Ortaya hem güzel bir eser çıktı, hem de insanlarla paylaşmak amacıyla yapıldı. Şuana kadar evin en fazla ziyaretçisi benim. Farklı illerden duyup merak üzerine gelenler var. Geçen yıl buraya Kanada ve Yeni Zelanda'dan 3 çift geldi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı