Orçev: "Deniz Doldurulduktan Sonra Eski Haline Gelmesi Mümkün Değil"

ORDU (ANKA) - ORÇEV: "DENİZ DOLDURULDUKTAN SONRA ESKİ HALİNE GELMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

GENÇAĞA KARAFAZLI

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), Ordu sahillerinin belediye tarafından doldurulmak istenen bölümü üzerinde açıklama yaptı. Ordulu Ali Çetin Yücebaş, "Deniz doldurulduktan sonra sahilin bir daha eski haline gelmesi mümkün değildir. Doldurulmak istenen bu deniz, yazın halkın denize girdiği, tatil yaptığı, dinlendiği, huzur bulduğu bir yerdir" dedi.

Ordulu çevreciler, kent merkezindeki kıyı bölgelerinin, belediye tarafından doldurulmak istenen bölümünün üzerinde bir araya gelerek, dolgu projesini protesto etti. Ali Çetin Yücebaş şunları söyledi:

" Ordu Büyükşehir Belediyesi, 'Kumbaşı Balıkçı Barınağı Revizyonu' adında bir proje yapmayı planlamaktadır. Planlanan projede limanın dışında kalan, doğa harikası sahilimizde 8 bin metre kare deniz dolgusu yapılmak istenmektedir. Proje gerçekleşirse; Ordu'nun en güzel koylarından biri, sonsuza dek yok olacaktır. Deniz dolgularının geri dönüşü yoktur. Deniz doldurulduktan sonra sahilin bir daha eski haline gelmesi mümkün değildir. Doldurulması planlan bu koy ekolojik bir alandır. Deniz canlılarının yaşadığı, yuvalarının bulunduğu bir alandır. Doldurulmak istenen bu deniz, yazın halkın denize girdiği, tatil yaptığı, dinlendiği, huzur bulduğu bir yerdir. Ne yazık ki planlanan bu proje için 'ÇED kararı gerekli değildir' kararı verilmiştir. Bu karar resmi olarak bildirilmiştir.

"BU MAVİ GÜZELLİK ALDIĞIMIZ NEFESTİR"

Manzarası ile Ordu'nun simgelerinden biri olmuş bu koyun yok edilmesini istemiyoruz. Proje gerçekleşirse bu güzelim koy elimizden gidecektir. Yerine çevre ve gürültü kirliliği kalacaktır. Unutmayalım ki, bu mavi, bu güzellik; aldığımız nefestir, geleceğimizdir, milli servetimizdir, doğmamış çocuklarımızın bize mirasıdır. Deniz dolgusu içeren bu projeyi istemiyoruz. Kabul etmiyoruz. İzin vermiyoruz. Ordu Çevre Derneğinin de desteği ile dava açacağız. Telafisi mümkün olmayan bu büyük yanlıştan geri dönülmesini istiyoruz. Acilen yürütmenin durdurulmasını talep ediyoruz."

"ORDU BELEDİYESİ DÜNAYDA BİR İLKİ BAŞARIYOR IRMAK AĞZINA BALIKÇI BARINAĞI YAPIYOR"

Yapılan açıklamanın ardından Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül ise hukuksal süreçte mahalle halkının yanında duracaklarını, dava sürecini yakından takip edip destekleyeceklerini söyledi. Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ordunun genelinde denizlere dolgu projesi çıktı, ordu büyükşehir belediyesi tarafından. Ünye'de, Fatsa'da, Perşembe'de, Kumbaşı' da Kirazlimanı' nda ve Melet'in ağzında olmak üzere. Melet'in ağzında bir balıkçı barınağı herhalde dünyada ilktir bir ırmağın ağzına balıkçı barınağı yapılması. Daha sonra zaten ordunun şehir merkezinin sahilini tamamen doldurdular ve doldurmaya da devam ediyorlar. Kiraz Limanı'ndaki belde otelinin önünde orada da balıkçı barınağı projesi vardı fakat sadece oradaki eski yapının onarılmasıyla bırakıldı.

"BUNLAR RANT PROJESİDİR"

Şimdi bu alanlarda ise Kumbaşı, Perşembe, Fatsa'da, Ünye'deki projeler aynı tarihte çıktı bunun adı mevcut olan balıkçı barınaklarının revizyonu yenilenmesi adı altında çıkartılıyor. Bu bir rant projesi. Şimdi buranın özeline gelirsek 8 bin metrekare alanın doldurulması yani arkamızda görmüş olduğumuz ada gibi görünen kayacığın arasındaki alan. Burayı soğuk hava deposu yapmak istiyorlar. Peki bu belediyenin soğuk ava deposu var burada, yetersiz mi olabilir. Peki alan var mı orada var. Tam yanında 3-4 bin metrekarelik bir alan var. Önünde iskeleye doğru alan var. Peki burası neden yapılıyor? Projede yazılmayan ki hep böyle yapılıyor sonra çıkıyor bunlar. Biz bu hukuksuzluklara bu haksızlıklara bu doğa talanına karşı hukuki mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız."