ORÇEV’den maden sondajlarına suç duyurusu

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(ORDU) - Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Haluk Türkmen, Ordu'nun Aybastı, Korgan ve Kabataş ilçelerinde yürütülen altın arama amaçlı sondaj faaliyetlerinde usulsüzlükler olduğunu öne sürerek, konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ordu İl Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Ordu'nun Aybastı, Korgan ve Kabataş ilçelerinde yürütülen altın arama amaçlı sondaj faaliyetlerinde usulsüzlükler yaşandığını savunan Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Haluk Türkmen konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ordu İl Müdürlüğüne taşıdı.

ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Av. Haluk Türkmen yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Çevre Şehircilik Ordu İl Müdürlüğüne Aybastı, Korgan, Kabataş ilçelerimiz sınırları içerisindeki altın arama amaçlı sondaj çalışmaları için yapılan çalışmalar sırasında sondajların usulüne uygun olarak yapılmadığı, havuzların usulüne uygun olarak oluşturulmadığı, su kullanımı ve tahliyesi ile açılan yollarla ilgili şikayetlerimizi iletmiştik. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yerine Vali Yardımcısı tarafından yazılan cevapta, ' Planlanan projelerle ilgili verilen ÇED görüşleri, kararları nihai izin veya onay niteliğinde değildir. Projenin tabi olduğu diğer kurum ve kuruluşların da kendi mevzuatları açısından uygun bulunması halinde projeler hayata geçirilmekte olup mera alanlarıyla ilgili bu hususlar kurumumuzun mevzuatı kapsamında yer almamaktadır.' deniliyor.

Anayasa'nın hem bize, vatandaş olarak bize, kurumlara ve ötesinde yönetici olan Çevre Şehircilik gibi kurumlara bir görev yüklüyor. Diyor ki: 'Doğayı korumak, kollamak 56. maddede hem vatandaşa hem kurumlara aittir' diyor. Biz de vatandaş olarak görevimizi yaptık. Kurum olan Çevre Şehirciliğe 'Doğa kirletiliyor, yok ediliyor, fütursuzca tahrip ediliyor' diyoruz. Tersi biçimde diyor ki 'Kurumlardan ilgili görüşler alınır' diyor. Bunlar olacak iş değil. Bunlar işi savsaklamaktır. Bunlar işi yokuşa sürmektir. İstediğimiz cevap değildir. Yani ben özellikle Çevre Şehircilik kurumlarını, Bakanlığı bu hususta duyarlı davranmaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA