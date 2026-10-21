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OMÜ yönetimi, Samsun Valisi Tavlı’yı ziyaret edip iş birliği projelerini görüştü

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OMÜ yönetimi, Samsun Valisi Tavlı’yı ziyaret edip iş birliği projelerini görüştü
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OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve beraberindeki heyet, Samsun Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret ederek iş birliği projelerini görüştü. Görüşmede, Samsun’da üniversite, kamu ve özel sektör arasında sanayi ve teknoloji başta olmak üzere ortak projeler ele alındı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimi, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek üniversite, kamu ve özel sektör arasında geliştirilebilecek iş birlikleri ve projeleri görüştü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kestel ve Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Karadeniz ve Kuzey Anadolu'nun önemli üretim merkezlerinden Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile kamu kurumları ve özel sektör arasında geliştirilebilecek iş birlikleri ele alındı.

Özellikle sanayi ve teknoloji alanları başta olmak üzere farklı sektörlerde hayata geçirilebilecek ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, üniversite, kamu ve özel sektör iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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