Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ömrünü adadığı yetimler Kızılay şehidini unutmadı

Yerel Haberler

Ömrünü adadığı yetimler Kızılay şehidini unutmadı

İhtiyaç sahiplerine yardım ulaştırırken 2020 yılında Suriye'deki bir saldırıda şehit olan Kızılay çalışanı Mehmet Arif Kıdıman, görev arkadaşları ve sorumluluk alanındaki yetimler tarafından şehadetinin yıl dönümünde anıldı.

İhtiyaç sahiplerine yardım ulaştırırken 2020 yılında Suriye'deki bir saldırıda şehit olan Kızılay çalışanı Mehmet Arif Kıdıman, görev arkadaşları ve sorumluluk alanındaki yetimler tarafından şehadetinin yıl dönümünde anıldı.

Suriye'nin El Bab bölgesinde yardım faaliyetlerinde görevli olan Mehmet Arif Kıdıman, plakasız iki araç içerisinde bulunan yüzleri maskeli kişiler tarafından açılan çapraz ateş sonucu 14 Eylül 2020 tarihinde şehit oldu. Kıdıman, şehadetinin yıl dönümünde çalışma arkadaşları ve görev alanı içinde olan İdlib, Cerablus, Azez, El Bab, Resulayn ve Tel Abyad bölgelerindeki Kızılay yetimhanelerinde yaşayan çocuklar tarafından anıldı. Yetimlere ve öğrencilere kırtasiye setleri, oyuncaklar ve hediyeler dağıtılırken, şehit Kıdıman için camilerde Hatmi Şerif ve Mevlid-i Şerif okutan Kızılay çalışanları lokma döktürerek dağıttı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızılay El Bab Suriye Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title