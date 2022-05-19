Olur'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı - Haberler

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Olur'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Olur'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Erzurum'un Olur ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı okulların hazırladığı ortak ile program ile Olur Anadolu Teknik Lisesi bahçesinde kutlandı.

Erzurum'un Olur ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı okulların hazırladığı ortak ile program ile Olur Anadolu Teknik Lisesi bahçesinde kutlandı.

Sabah İlçe Kaymakamı Abdurrahman Çelebi, Belediye Başkan Vekili Gürsel Akpınar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdoğan Akkaya, İlçe Emniyet amiri komiser Uğur Korkmaz ve diğer daire müdürlerinin katılımı ile Olur İlçe hükümet konağı önünde Atatürk anıtına çelenk konulması ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Olur Anadolu teknik lisesi bahçesinde ki törenlere geçildi. Burada yapılan törenler öğrencilerin hazırladıkları çeşitli gösterilerin sunumunun ardından sona erdi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

19 Mayıs, Hisarcık, Erzurum, Çelebi, Yerel, Haberler

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