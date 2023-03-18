Ölüdeniz Ortaokulu öğrencileri 'Kınalı Kuzuları' sahneledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla öğrenci ve öğretmenler 'kınalı kuzular' isimli oratoryoyu sahneledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla öğrenci ve öğretmenler 'kınalı kuzular' isimli oratoryoyu sahneledi.

Ölüdeniz Ortaokulu 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü nedeni ile öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde 'kınalı kuzular' isimli oratoryoyu sahneledi. Ölüdeniz Ortaokulu Müdürü Engin Yiğit günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Çanakkale'yi anlamak, Çanakkale ruhunu özümseyip, birlik ve beraberlik içinde değerlerini korumak en büyük sorumluluğumuzdur. Çanakalle destanını unutmadık. Unutturmayacağız. Çanakkale zaferi kadın erkek, çocuk herksin yazdığı destandır" dedi.

Yiğit'in konuşmasının ardından Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan resim, şiir, kompozisyon yarışmasında derece giren öğrencilere ödülleri Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman tarafından takdim edildi.

Program sonunda Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, diğer ilgililer ile öğretmen ve öğrencileri günün anısına fotoğraf çektirdi. - MUĞLA