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Ölüdeniz'de Yunuslara Unutulmaz Şov

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Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde tekneyle gezen turistlere, Kelebekler Vadisi açıklarında yunus balıklarının gerçekleştirdiği görsel şölen unutulmaz anlar sundu.

Ölüdeniz'de yunus balıklarından görsel şölen

MUĞLA - Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde yunuslar, tekneyle gezen turistlere görsel şölen sundu. Kelebekler Vadisi açıklarında kaydedilen görüntüler, Ölüdeniz'in muhteşem yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde, doğanın eşsiz güzelliklerinden biri olan Kelebekler Vadisi açıklarında eşsiz bir manzara yaşandı. Süfa Kökten'in kullandığı tekneyle denize açılan turistler, aniden beliren yunusların eşsiz gösterisine şahitlik etti. Yunuslar, teknenin etrafında dakikalarca adeta bir dans sergilerken, bu unutulmaz anlar teknedeki yolcular ve kaptan tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - Yerel
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