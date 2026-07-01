Ölüdeniz'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Sınırlı Sorumlu Belcekız Ölüdeniz Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi'nin düzenlediği etkinlikle denizde coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı kapsamında kooperatife bağlı gezi tekneleri Ölüdeniz açıklarında bir araya geldi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Deniz üzerinde gerçekleştirilen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Programda konuşan Sınırlı Sorumlu Belcekız Ölüdeniz Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Volkan Kireçci, tüm denizcilerin ve meslektaşlarının 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlayarak emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kireçci, önceliklerinin misafirlerin ve denizcilik sektöründe çalışanların güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, denizlerin korunmasının önemine dikkat çekti. Denizlerin temiz tutulmasının gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu ifade eden Kireçci, faaliyetlerini ilgili kurumların desteğiyle sürdürdüklerini ve aynı anlayışla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Programda konuşan Seyahat İşletmecisi Ali Somyürek ise denizcilik sektörünün geçmişten bugüne büyük emeklerle bugünlere ulaştığını belirtti. Atalarından kalan denizcilik mirasına sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade eden Somyürek, sektörün zorlu şartlar altında faaliyet göstermesine rağmen umutlarını kaybetmediklerini söyledi.

Denizlerin korunmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Somyürek, tüm zorluklara rağmen denizcilik sektörünün ayakta kalmaya devam edeceğini ve denizleri korumak için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Ölüdeniz açıklarında bulunan gezi tekneleri aynı anda kornalarını çalarak 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı. Teknelerin oluşturduğu görsel şölen, kutlamalara katılan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken, denizde oluşan coşkulu atmosfer renkli görüntülere sahne oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı