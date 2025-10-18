Haberler

Oltu'da Erasmus Projesi ile Çevre Bilinci Artırılıyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde Karabekir İlkokulu tarafından yürütülen 'Recycling is My Smile at Nature' adlı Erasmus projesinin uluslararası toplantısı gerçekleştirildi. Proje, çevre bilincinin artırılması ve sıfır atık konularında farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Karabekir İlkokulu tarafından yürütülen ve Polonya Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "Recycling is My Smile at Nature" adlı Erasmus projesinin üçüncü uluslararası toplantısı, Polonya ve Litvanya'dan gelen proje ortaklarının katılımıyla Oltu'da gerçekleştirildi.

Proje hakkında bilgi veren Karabekir İlkokulu Müdürü Cemal Tanrıver, çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlara dikkat çekerek, "Birçok insan bu sorunların ciddiyetinin farkında değil ya da bireysel olarak nasıl katkı sağlayacağını bilmiyor. Bu proje ile çevre bilinci, sıfır atık, geri dönüşüm ve doğa dostu yaşam konularında farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ben ve ağacım" etkinliği düzenlendi

15-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen proje kapsamında, Oltu Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan İşletme Müdürlüğü'nün ağaçlandırma sahasında "Ben ve Ağacım" temalı bir fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Etkinliğe proje ortaklarının yanı sıra öğrenciler, öğretmenler ve veliler de katıldı. Ayrıca kültürel etkinlikler kapsamında, misafir heyete Oltu'nun tarihi ve turistik yerleri gezdirildi, yöresel ürünler tanıtıldı. Oltu Kaymakamlığı'na bağlı Aile Destek Merkezi ziyaret edilerek, atıklardan el sanatlarıyla üretilen hediyelik eşyalar incelendi. Merkezin çevre temizliği ve aile ekonomisine olan katkısı vurgulandı.

Heyete cağ kebap ikramı yapıldı

Erasmus projesi kapsamında ilçeye gelen Polonya ve Litvanya heyeti, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik tarafından makamında kabul edildi. Kaymakam Çelik, konuklardan ülkelerindeki eğitim sistemi ile Türkiye'deki eğitim sistemi arasındaki farkları değerlendirmelerini istedi. Projenin Oltu'da başarıyla uygulanmasında desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin ve Oltu Orman İşletme Müdürü Atakan Akalan'a teşekkür eden Müdür Tanrıver, "Bu proje, gelecek nesillere daha yaşanabilir, yeşil bir vatan bırakmak adına önemli bir adımdır" dedi. - ERZURUM

