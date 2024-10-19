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Oltu'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı

Oltu'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve Kaymakam İbrahim Gökmen'in katıldığı yemekte muhtarların önemine değinildi.

19 Ekim Muhtarlar Günü, Erzurum'un Oltu ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Oltu Muhtarlar Deneği Başkan Yardımcısı Reşit Çelik ve Mahalle Muhtarları hükümet meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Oltu Kaymakamı muhtarlarla öğlen yemeğinde bir araya geldi.

Oltu Muhtarlar Derneği Başkan yardımcısı Reşit Çelik, burada yaptığı konuşmada muhtarlık müessesinin yerel demokrasinin en eski en önemli yapı taşı olma özelliği taşıdığını ifade ederek, "Vatandaşlarla devlet arasında köprü vazifesi gören muhtarların devlete ulaşması noktasında ilk aşama olduğu herkesçe bilinmektedir. Muhtarlarımız, kısıtlı imkanlarla büyük işlere imza atan, vatandaşlarımızın düğününde cenazesinde yanlarında yer alarak birer aile bireyi özelliğini taşımaktadır. Muhtarlarımız, devletin halkla olan en sıcak temas noktası, devletin güler yüzü ve şefkat elidir" dedi.

Muhtarlar günü etkinlikleri kapsamında Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen de yemek programında bir konuşma yaptı, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik "Sorunlarınız küçük ya da büyük fark etmez, çözüm noktasında birlikte hareket edeceğiz" dedi.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, "En küçük idari birimlerden olan bizim taşradaki görevlilerimiz muhtarlarımız kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, kamu hizmetlerinin talebinde vatandaşlarla olan diyaloğumuzda herhangi bir mahallemizde bir sorun yaşadığında bizim doğrudan soracağımız yakın hissettiğimiz siz muhtarlarsınız. İlk bilgileri muhakkak sizlerden alıyoruz, bazı hizmetler zaman projeye yapılıp öyle yapılır bazı hizmetler vardır göz ardı edilemez, acil çözüme kavuşturulur. Oltu ilçemizde de aynıdır. Türkiye'nin her yerinde bu böyledir. Her zaman muhtarlarımızın yanındayız bu vesile ile 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü kutluyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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