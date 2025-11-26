Ölmeztoprak'tan muhtarlarla istişare, hastanede umut buluşması ve öğretmenler günü programı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, hem kırsal bölgelerde muhtarlarla bir araya geldi, bölgesel ihtiyaçlara dair değerlendirmelerde bulundu, hem de Onkoloji Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanan çocukların sevincine ortak oldu. Öğretmenlerle de bir araya gelen Ölmeztoprak, "Hemşerilerimizin her meselesi bizim sorumluluğumuzdur" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Cafana, İkizce, Atalar ve Seyituşağı mahallelerinin muhtarlarıyla bir araya gelerek bölgenin ihtiyaç ve beklentilerine dair kapsamlı bir istişare toplantısı yaptı.

Muhtarlarla bölgenin öncelikleri görüşüldü

Toplantıda ortak kullanım alanlarına yönelik planlamalar ve ilgili kurumların yürüttüğü çalışmaların genel çerçevesi ele alındı. Bölgede sürdürülen içme suyu ve şebeke iyileştirmelerine ilişkin süreçleri muhtarların aktardığı bilgiler doğrultusunda değerlendiren Ölmeztoprak, "Tüm kurumlarımızla iletişim halindeyiz, sahadaki talepleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Onkoloji Hastanesi'nde umut balonları göğe yükseldi

Milletvekili Ölmeztoprak, Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesinde tedavisi tamamlanan Yusuf Eymen ve Zümra Asmin'in taburcu törenine katıldı. Çocukların tedavi sürecinin ardından gökyüzüne bırakılan balonlar programa duygu yüklü anlar kattı. Etkinliğe gençlik toplulukları, Kızılay, LÖSEV ve Yeşilay gönüllülerinin katılması dayanışmanın geniş bir halkayla sürdüğünü gösterdi. Ölmeztoprak, çocukların başarıyla tamamlanan tedavisi için "Minik kahramanlarımızın cesareti hepimize umut oldu" dedi.

Tedavisi devam eden çocuklara moral ziyareti

Milletvekili Ölmeztoprak, hastanede tedavisi süren diğer çocukları da ziyaret ederek ailelerle ve sağlık personeliyle görüştü. "Şifa sadece ilaçla değil, sevgi ve dayanışmayla da güç bulur" ifadelerini kullanan Ölmeztoprak, tüm çocuklara sağlık ve kolaylık diledi.

"Öğretmenlerimiz toplumun geleceğini inşa eden en önemli güçtür"

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya gelen Ölmeztoprak, eğitim camiasının fedakarlığına ve öğretmenlerin toplumun geleceğini inşa eden en önemli güç olduğuna vurgu yaptı. "Her öğrencinin başarısında bir öğretmenin emeği vardır" diyen Milletvekili, görevi başında vefat eden ve şehit olan öğretmenleri rahmetle andı. - MALATYA