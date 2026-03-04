Çelebi; 'Okul yemekhanelerinde alınmayan tedbirlerin bedelini öğrenciler ödemesin'

AL-KON Genel Başkan Yardımcısı ve Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı İshak Çelebi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve pansiyon yemekhanelerinde yaşanan yapısal sorunların, doğrudan öğrenci sağlığını tehdit eder boyuta ulaştığını belirterek, "Okul yemekhanelerinde alınmayan tedbirlerin bedelini öğrenciler ödemesin" dedi.

Çelebi, sendika bünyesinde kurulan Aşçılar Komisyonu tarafından hazırlanan rapora dayanarak yaptığı açıklamada, okul mutfaklarında alınmayan tedbirlerin yalnızca çalışanları değil, binlerce öğrenciyi ilgilendiren ciddi bir halk sağlığı meselesi olduğunu vurguladı.

"Bu mesele öncelikle öğrenci güvenliği meselesidir"

Okul çağındaki çocukların bağışıklık sistemlerinin yetişkinlere göre daha hassas olduğunu hatırlatan Çelebi, "Okul yemekleri sıradan bir hizmet değildir. Bu mutfaklarda yapılan en küçük ihmal, toplu gıda zehirlenmeleriyle sonuçlanabilecek kadar ciddi riskler barındırmaktadır" dedi.

Bulaşık yemek aynı elden çıkıyor

Raporda özellikle dikkat çekilen bir konunun, aşçıların aynı anda hem yemek üretimi hem de bulaşık yıkamaya zorlanması olduğunu belirten Çelebi, bu uygulamanın hijyen ve gıda güvenliği açısından kabul edilemez olduğunu ifade etti. Çelebi, "Endüstriyel deterjanlarla temas eden ellerle yeniden kazanın başına geçilmesi, gıdaya kimyasal bulaşma riskini artırmaktadır. Bu durum, yemeği tüketen öğrenciler için ciddi bir sağlık tehdidi oluşturmaktadır" diye konuştu.

"Hangi restoranda buna izin verilir?"

Özel sektörde dahi aşçı ile bulaşık personelinin ayrı olduğunu hatırlatan Çelebi, "Hangi restoranda aşçı bulaşık yıkar? Özel işletmelerde bile kabul edilmeyen bu uygulamanın, çocuklarımızın yemek yediği okul mutfaklarında sürdürülmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Aşırı iş yükü ve mesai düzeni de risk oluşturuyor

Yetersiz personel, uzun çalışma saatleri ve dinlenme eksikliğinin mutfaklarda hata riskini artırdığını vurgulayan Çelebi, "Yorgunluk ve aşırı iş yükü, mutfakta dikkatsizlik demektir. Bu da doğrudan öğrenci sağlığını tehdit eder" dedi.

Ayrıca mesai saatleri dışında telefon ve mesaj yoluyla yapılan görevlendirmelerin yaygınlaştığını belirten Çelebi, bu uygulamaların çalışma barışını ve hizmet kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi.

"Öğrenci sağlığı tasarruf alanı olamaz"

Açıklamasının sonunda yetkililere çağrıda bulunan Çelebi, okul yemekhanelerinin bir tasarruf kalemi olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Bu konu yalnızca personelin çalışma şartlarıyla sınırlı değildir. Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve hijyenik gıdaya erişim hakkı söz konusudur. Gerekli önlemler alınmazsa yaşanabilecek olumsuzlukların sorumluluğu ağır olacaktır. Öğrenci sağlığı ihmale gelmez."

Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak, okul yemekhanelerinde hijyen, güvenlik ve insan sağlığını merkeze alan düzenlemelerin hayata geçirilmesi için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Çelebi, kamuoyunu duyarlı olmaya davet etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı