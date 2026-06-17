İzmir'de 'Okul Gazetesi Projesi' tamamlandı, ödüller sahiplerini buldu

(İZMİR) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Dokuzda9 Gazetesi ve Yeni İzmir.com İnternet Haber Sitesi iş birliğiyle düzenlenen "Yarınlara İz Bırak – Okul Gazetesi Projesi" tamamlandı. İzmir genelindeki 19 okuldan yaklaşık 250 öğrenci ve öğretmenin katıldığı projede, Buca Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birincilik ödülünü kazanırken, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci, Şehit Mehmet Kıvık Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, gazeteciliğin yalnızca haber üretmekten ibaret olmadığını; doğru bilgiye ulaşmayı, bilgiyi teyit etmeyi ve hakikatin izini sürmeyi gerektiren önemli bir kamu hizmeti olduğunu ifade etti. "Yarınlara İz Bırak- Okul Gazetesi Projesi"nin öğrencilerin gazetecilik mesleğini yakından tanımalarına ve uygulamalı olarak deneyimlemelerine imkan sunduğunu belirten Yüksel, dijital çağda gençlerin internet ve sosyal medya ile iç içe bir yaşam sürdürdüğüne dikkati çekti.

Yüksel, günümüzde gençlerin internet ve sosyal medya aracılığıyla çok yoğun bilgi akışına maruz kaldığına işaret ederek, internette karşılaşılan her bilginin sorgulanması, kaynaklarının kontrol edilmesi ve doğruluğunun teyit edilmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti. Ayrıca mobil internet kullanımının yaygınlaştığı günümüzde siber güvenlik konusunda bilinçli hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Yüksel, dijital ortamda kişisel verilerin korunmasının ve güvenli internet kullanımının önemine vurgu yaptı. Dijital dünyada yalnızca içerik tüketen bireyler değil; düşünen, araştıran, sorgulayan ve nitelikli dijital içerikler üreten bireyler yetiştirmenin önemine değinen Yüksel, gençlerin edindikleri dijital okuryazarlık becerilerini aileleri ve çevreleriyle paylaşarak toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlayabileceklerini söyledi.

Proje kapsamında, hazırlanan gazetelerin büyük bir özen ve titizlikle incelendiğini ifade eden Yüksel, değerlendirmelerde manşet, sürmanşet, haber değeri, içerik kalitesi, imla kuralları ve görsellik gibi kriterlerin dikkate alındığını belirtti.

Programda konuşan Dokuzda9 Gazetesi Genel Müdürü İsmail Atahan Keçeci de projenin her geçen yıl daha da büyüyerek gelişmesini arzu ettiklerini dile getirdi. Keçeci konuşmasında, "Bugün burada sadece bir yarışmaya değil; fikirlerin, kalemlerin, hayallerin ve soruların bir araya geldiği anlamlı bir buluşmaya tanıklık ediyoruz. Her biriniz çok güçlü kalemlere sahipsiniz. Geleceğin gazetecileri yetişiyor. Umudunuzu asla kaybetmeyin ve kariyerinizi güçlü bir şekilde inşa edin." ifadelerini kullandı.

250 Öğrenci ve Öğretmen Gazete Hazırladı

Kasım 2025 ile Mayıs 2026 tarihleri arasında yürütülen proje kapsamında, İzmir genelindeki 19 okuldan yaklaşık 250 öğrenci ve öğretmen; okullarını, yaşadıkları çevreyi ve tarihi değerleri tanıtan içeriklerden oluşan, her biri iki sayfalık iki sayıdan oluşan okul gazeteleri hazırladı.Proje sayesinde öğrenciler; araştırma, haber yazımı, röportaj, tasarım, editörlük ve ekip çalışması gibi gazetecilik becerilerini uygulamalı olarak geliştirme fırsatı buldu. Proje sonunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dokuzda9 Gazetesi temsilcilerinden oluşan değerlendirme kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda, Dokuzda9 Gazetesi sponsorluğunda belirlenen para ödülleri sahiplerini buldu.

Bu kapsamda birincilik ödülü Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, ikincilik ödülü Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne, üçüncülük ödülü Şehit Mehmet Kıvık Anadolu Lisesi'ne verildi.

Kategori ödülleri ise şöyle sıralandı:

En İyi Manşet Ödülü "Kuraklığa Çekilen Perde: Gelverde" başlıklı manşetiyle Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri; Yüsra Buğdaycı ve Yağız Efe Özkan.

En İyi Habercilik Ödülü "Narlıdere'nin Hafızası: Ekmeğin Tarihi – Güzel İzmir" haberiyle Arkas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Ayaz Aksoy.

En İyi Köşe Yazısı Ödülü "Toplumun Yardım Çığlığı: Sosyal Çürüme" başlıklı köşe yazısıyla Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Merve Gülümser.

Kaynak: ANKA