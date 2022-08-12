Okan Gaytancıoğlu: 'Kuzu, Koyun Fiyatlarını İndirdik' Demekle Olmuyor. Besicinin Yanında Olmak Lazım

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde besicilik yapan Osman Eren’i ziyaret etti. Eren, kuzu canlı baskül fiyatının 60 liradan 45 liranın altına düştüğünü söyledi. Gaytancıoğlu ise “İnsanların alım gücü düştü. Hayvancılık da bitiyor. Neden? Yem, saman alamıyor. Satış yok. Buradan Tarım Bakanlığı yetkililerine söylüyorum. Öyle ahkam kesmekle olmuyor. ‘Kuzu, koyun fiyatlarını indirdik’ demekle olmuyor. Besicinin yanında olmak lazım” dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde besicilik yapan Osman Eren'i ziyaret etti. Eren, kuzu canlı baskül fiyatının 60 liradan 45 liranın altına düştüğünü söyledi. Gaytancıoğlu ise "İnsanların alım gücü düştü. Hayvancılık da bitiyor. Neden? Yem, saman alamıyor. Satış yok. Buradan Tarım Bakanlığı yetkililerine söylüyorum. Öyle ahkam kesmekle olmuyor. 'Kuzu, koyun fiyatlarını indirdik' demekle olmuyor. Besicinin yanında olmak lazım" dedi.

Okan Gaytancıoğlu, İpsala'nın Sarıcaali köyünde koyun yetiştiren Osman Eren'i ağılında ziyaret etti ve yaşadıkları sorunları dinledi. Gaytancıoğlu, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"BU ÜRÜNLERİ DEVLET ALSA; EN AZINDAN FAKİR FUKARAYA DAĞITSIN"

"Osman Abi, koyun yetiştiricisi. Kurban Bayramı'ndan 3 ay önce bu ağıla kuzuları aldı. Büyütmeye başladı. Tam 130 tane. 'Kurban Bayramı'nda satarım' dedi. 10 tane satabilmiş. 120 tanesini, 4 ay oldu hala besliyorsun. Günde, 120 hayvan, 4 çuval yem yiyor. Yani aşağı yukarı bin 500 lira. Bir çuval yem 400 liraya yaklaştı. 380 lira. Neden satamadın? Et Balık Kurumu da sözde yüzde 25 ucuzlattı. Bakın, bunlar bize şunu gösteriyor ki insanların alım gücü düştü. Hayvancılık da bitiyor. Neden? Yem, saman alamıyor. Satış yok. Buradan Tarım Bakanlığı yetkililerine söylüyorum. Öyle ahkam kesmekle olmuyor. 'Kuzu, koyun fiyatlarını indirdik' demekle olmuyor. Besicinin yanında olmak lazım. Bunların devlet garantisiyle kesilmesi lazım. En azından üreticiye para verilmesi lazım. Piyasayı başıboş bıraktığınızda, işte görürsünüz, tüccar almaz, fiyatlar düşer. 'Tüketim yok diye' derler. Halbuki bu ürünleri devlet alsa; en azından fakir fukaraya dağıtsın."

"YEM, İŞÇİLİK, ÇOBAN FİYATI, ELEKTRİK ARTI"

Küçükbaş yetiştiricisi Eren ise kuzu canlı baskül fiyatının 60 liradan 45 liranın altına düştüğünü belirterek, "Devlet de alıyor, 88 liradan 90 liraya çıkarmış. Bizim kalite kuzularımız 50-51 randıman veriyor. Anadolu'nun birçok yerinde 48 randıman kuzu. 90 liraya aldığın kuzuyu ancak 45 liraya baskül... Yem, işçilik, çoban fiyatı, elektrik artı. Kuzu eti fiyatı düştü. 'Biz 88 liradan 90 liraya çıkardık' demek anca sizi ikna edecek. Koyunu olmayanı ikna edecek, bilmiyor çünkü. 45 liraydı, 44'e düşmüş. 90 liraya satarsan da 45 lira kuzu. 60'tan 45 liraya düştü" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu,

Küçükbaş yetiştiricisi Osman Eren